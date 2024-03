ElPozo Murcia Costa Cálida rescata un punto en el último suspiro

Marcel, a catorce segundos del final, puso las tablas después de un magnífico partido de los de David Ramos, que acumulan nueve partidos sin perder.

Viña Albali Valdepeñas sumó un empate que le supo amargo, muy amargo, tras lo visto durante los cuarenta minutos. El equipo de David Ramos fue mejor, superior y mereció mucho más si no llega a ser por todo lo que perdonó de cara a portería. Y es que en el primer tiempo, más de una decena de ocasiones tuvo el equipo azul, pero Edu se hizo grande y terminó desesperando a su ex equipo.

Bynho, al borde del descanso, y Marcel, a catorce segundos del final, firmaron los goles de un partido donde el Viña Albali fue mejor y mereció más, pero que no afecta, ni mucho menos, a la racha inmaculada de siete victorias y dos empates en los últimos nueve encuentros. Unos números para tener en cuenta.

El primer tiempo fue muy bueno. Casi perfecto. El equipo de David Ramos salió como un auténtico equipo y coleccionó muchas ocasiones y de todos los colores. Posiblemente, en una de las mejores primeras partes de la temporada y donde el balón no fue justo con los azules por el simple hecho de que el marcador fue rácano para lo que mereció.

Bynho, Eloy Rojas, Eric Martel, Pol Pacheco, Fernando o Alberto fueron algunos de los que tuvieron las ocasiones más claras, pero debajo de los palos estaba un Edu Sousa inspirado, como en sus mejores citas. De hecho, el poco peligro que llegó en las filas de ElPozo fue para Taffy o Eric Pérez, pero el equipo valdepeñero jamás temió por el resultado.

Fue a treinta segundos del final cuando en una jugada Eloy Rojas sirvió para Bynho y este la pegó mordida, suficiente para que entrara en la jaula y subiera el primero al marcador. Era el 0-1.

Tras el descanso, Bynho fue el primero en avisar seriamente tras una mala salida de Edu. El brasileño, con el portero descolocado, la mandó fuera por poco. Puso la réplica Gadeia tras una buena triangulación, pero el disparo del ‘31’, a bocajarro, la mandó por encima del larguero.

No fue hasta el ecuador de la segunda mitad cuando llegaría otra clara más, la enésima, para el equipo de David Ramos. Bynho robó cerca del área, la cedió mansa a Fernando y éste la mandó al lateral de la red.

La más clara de ElPozo llegó en las botas de Gadeia tras un disparo escorado que puso a prueba los reflejos de Álex González. El madrileño salvó con el pie. Como también salvó un lanzamiento envenenado de Marcel para evitar el empate en una falta lejana.

A seis minutos del final, y en pleno empuje del cuadro charcutero, Eric Pérez mandó un zapatazo al palo para poner en pie al Palacio. Eran los minutos más sufridos del equipo de David Ramos. De hecho, a cuatro minutos del final, ElPozo salió con el juego de cinco en busca de la igualada. En una de las posesiones del Viña Albali, Boyis tuvo el 0-2 a tres minutos del final, pero Edu le adivinó la intención.

Y fue a catorce segundos del final, cuando más duele, cuando Marcel la pegó con la zurda ajustada al palo para poner el 1-1 en el marcador. Un jarro de agua fría para los azules. Al final, reparto de puntos entre dos equipos candidatos a estar en la zona privilegiada de la tabla.