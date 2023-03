El Ejecutivo regional urge al Gobierno central incrementar viajes directos a Madrid en AVE

El Ejecutivo regional urge al Gobierno central a incrementar los viajes directos a Madrid en AVE “que den respuesta a las necesidades de la población que viene manifestando sus quejas ante la insuficiente programación de servicios actuales”, y se corresponda a la significativa inversión realizada para la puesta en funcionamiento de esta importante infraestructura ferroviaria.

Así lo puso de manifiesto hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, al conocer el aumento de los servicios Avlo con Alicante, indicando que “ya no hace falta que los trenes con origen en Murcia se desvíen a la ciudad vecina”, y por lo tanto, pidió “que se pongan más servicios directos de Murcia con Madrid, que tarden menos de tres horas, que es lo que es auténticamente Alta Velocidad”.

José Ramón Díez de Revenga exigió que “cuanto antes, Renfe ponga una oferta de servicios decente de Alta Velocidad que conecte Murcia con Madrid porque la que existe actualmente es manifiestamente escasa, tal y como está comprobando toda la población”.

“Dado que Alicante va a tener mucha más oferta de servicios con Madrid, incluso de bajo coste, reclamamos que los convoyes que salen desde Murcia no se tengan que desviar a Alicante”, dijo el consejero,

El titular de Fomento insistió en que “un tren que tarde más de tres horas no puede considerarse Alta Velocidad por lo que si no mejoramos los tiempos de viaje a Madrid, no estaremos sacando el máximo rendimiento a la importante inversión realizada en la infraestructura de la nueva línea ferroviaria y por tanto, no dispondremos de todas las oportunidades económicas que ofrece la mejora de la conexión con la capital”.