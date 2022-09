El Ejecutivo regional rechaza la limitación de precios propuesta por el Gobierno nacional

El Ejecutivo regional considera, en relación a la pretensión del Gobierno de España de contener los precios de determinados productos, que "limitar los precios tiene consecuencias y, normalmente, para los productores, aunque también para los consumidores, porque acaba generando desabastecimiento y escasez", según dijo hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, en la sede del Foro Interalimentario, en Madrid.

Luengo explicó que estas políticas "sólo generan más incertidumbre y abocan al sector primario, el cual ya está sufriendo las consecuencias de las subidas de los insumos (productos fitosanitarios, energía, agua) al abismo".

"Desde el Gobierno regional llevamos mucho tiempo pidiendo al Ministerio que establezca mecanismos de compensación para los incrementos de los costes de producción, no limitando precios, sino estableciendo líneas de ayudas para compensar esos costes. Ésta es la única herramienta para poder contener la subida de precios sin buscar cabezas de turco", subrayó el consejero.

En cuanto a la Ley de Cadena Alimentaria, aprobada por el Gobierno de España, el consejero de Agricultura sostuvo que el objetivo de esta norma "es garantizar precios justos para agricultores y ganaderos, algo especialmente necesario en estos momentos, cuando los costes no dejan de incrementarse, pero no obtuvo el consenso del sector ni cuenta con mecanismos habilitados para su ejecución".

Con todo, Luengo indicó que "estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para conseguir que sea eficaz, como la puesta en marcha del Observatorio de Precios para determinar el coste de los productos elaborados en la Región de Murcia, y seguimos trabajando estrechamente con organizaciones agrarias, productores, manipuladores, transformadores, distribuidores y comercializadores".

Por último, recordó que "todos estos avances no servirán de nada si no se exige una competencia justa y leal a los terceros países desde los que importamos productos, ya que actualmente no cuentan con las mismas exigencias que nuestros productores a nivel laboral, de aplicación de fitosanitarios o de calidad".

El Foro Interalimentario es una organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2006 y formada por 37 empresas españolas líderes en el sector de la transformación y la distribución alimentarias por empresas, con la finalidad de promover la mejora de la información y formación alimentaria de los consumidores y de la sociedad.