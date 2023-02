Educación subvenciona con 700.000 euros a Plena Inclusión

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo incrementa este año la subvención a la Plena Inclusión Región de Murcia hasta alcanzar los 700.000 euros para la realización de actividades complementarias dirigidas al alumnado con discapacidad, según anunció hoy el consejero Víctor Marín, tras mantener una reunión con el presidente de Plena Inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá, y su junta directiva.

El consejero explicó que “la subvención a Plena Inclusión, que se ha incrementado cerca del cuatro por ciento, va dirigida a realizar programas que llevan a cabo los profesionales de las distintas asociaciones que forman parte de la Federación, y que son complementarios a los establecidos en los planes de actuación personalizados del alumnado con necesidades educativas especiales que desarrolla la Consejería”.

En concreto, Plena Inclusión realiza programas, terapias y metodologías específicas destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales que, por ser distintas a las que ejerce la Consejería como competencia propia, no se desarrollan en los centros educativos, por su carácter especializado, por la necesidad de recursos no disponibles en los mismos, como intervenciones terapéuticas o de rehabilitación, y terapias acuáticas, entre otras, o bien porque están dirigidas a las familias, al profesorado o al personal no docente.

También llevan a cabo refuerzo educativo y actividades dirigidas al desarrollo emocional del alumnado, la prevención de comportamientos regresivos, la gestión de situaciones de ansiedad y el desarrollo de competencias emocionales en las familias del alumnado.

Estas actuaciones se realizan en coordinación con los servicios de orientación, y están recogidas en los Planes de Atención a la Diversidad de los centros, para dar continuidad al programa de actuaciones y asistencia especializada que se realiza para paliar y superar las barreras de aprendizaje y desarrollo a las que se enfrentan las personas con discapacidad.

En la reunión también se acordó el estudio de iniciativas conjuntas para incrementar la formación para la inserción laboral de las personas con discapacidad, así como la colaboración en la formación del profesorado en el diseño universal para el aprendizaje, la elaboración y la publicación de una guía sobre accesibilidad cognitiva.