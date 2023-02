Educación convoca la segunda edición del concurso 'Frases Mayúsculas' para mejorar la convivencia escolar

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo ha convocado la segunda edición del concurso ‘Frases Mayúsculas’ que tiene como finalidad la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos de la Región de Murcia.

El certamen está destinado al alumnado matriculado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. Los estudiantes tendrán que idear frases o eslóganes originales, de forma individual o colectiva, que contengan un mensaje que favorezca la convivencia escolar.

El consejero, Víctor Marín, explicó que “este concurso se creó con un marcado carácter preventivo y con el objetivo fundamental de favorecer la empatía y el espíritu de ayuda entre compañeros y multiplicar el efecto positivo de los mismos”.

En la pasada edición, participaron 160 centros docentes con cerca de 700 frases.

El certamen contempla dos categorías y se elegirán cuatro frases por categoría. Cada centro participante recibirá un pack con las frases ganadoras de su categoría, en formato vinilo adhesivo, para colocar en su centro. Además, en los ocho centros ganadores un profesional de arte urbano realizará un mural tipo grafiti con su frase.

En la pasada edición las frases ganadoras fueron, ‘El mejor ‘like’ es el que te das a ti mismo. ¡Quiérete!’, del colegio Azaraque de Alhama de Murcia; ‘Si tu compañero es acosado, no lo dejes de lado’, del CEIP Campo de Molina de Segura; ‘Deja volar palabras bonitas’, del CEIP Las Tejeras de Alcantarilla; ‘Demuestra que eres grande, no hagas pequeño a nadie’, del CEIP Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra; ‘Voy a llorar... de felicidad’, del IES Francisco Salzillo de Alcantarilla; ‘Elimina compararte’, del IES Gil de Junterón de Beniel; ‘Contra el bullying la violencia no es la solución. El silencio tampoco’, del IES Infante Don Juan Manuel de Murcia; y ‘Enciende tu mente, apaga tu odio’, del colegio San Lorenzo de Murcia.

El plazo para participar en este certamen finalizará el día 24 de febrero. Las bases se pueden consultar en la sección de ‘Centros educativos’ de la página de la web de la CARM.