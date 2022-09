El dueño de un bar de Murcia responde la reseña negativa de un cliente al descubrir una mentira: "Revisa bien"

Los bares son los lugares más frecuentados ya que en estos podemos pasar tiempo con nuestros compañeros de trabajo, amigos e incluso con la familia. Durante este verano, (estación a la que mañana decimos adiós), hemos comprobado que no solo acudimos a los bares para pasar tiempo, sino que además realizamos reseñas sobre el restaurante o bar. Como resultado, las reseñas se han convertido en las protagonistas de las redes sociales, ya que los clientes también dejan constancia de sus malas experiencias en Google.

Este caso ha tenido lugar en un bar de la ciudad de Murcia y el cual cuenta con mas de 323 reseñas. La mayoría de estas cuentan con una valoracion positiva del establecimiento. Sin embargo, en este caso no ha sio así y la reseña la ha recogido la cuenta de Twitter @soytucamarero.

Este caso se ha hecho viral porque ha podido refleja la situación de malestar en la que se encuentran los hosteleros, ya que no pueden evitar que haya usuarios que publiquen reseñas falsas o equivocadas sobre sus bares. La cabecera de la reseña comenzaba así: "Estaba planteándome si escribir esta reseña o no, pero el trato que recibimos fue horrible".

"Éramos un grupo de 8 personas, de las cuales solo consumieron 7", la clienta se quejaba porque recibieron maltrato por parte de la camarera, ya que esta exigía el consumo de algo por parte de la séptima persona. Además, en su reseña dejaba constancia de que, aunque no se pidiera bebida, exigieron pedir algo de comida "un pincho de tortilla para que no les quitasen la mesa".

Ante esta reseña el propietario del bar decidió contestar al usuario, recalcando que se encontraban de vacaciones desde el día 30 de julio, por lo que eso no podía ser del momento. Además, aclaraba que en su bar no había comida.

Ante esta situación se pueden dar dosopciones: que quien escribiera la reseña, la escribió siendo falsa, para perjudicar las opiniones del bar o que esta reseña sea verdadera pero que no tuviera lugar en el bar que la clienta estaba poniendo la reseña.









El dueño de un bar de Barcelona responde la reseña de un cliente

Localizar un restaurante bien valorado gastronómicamente es muy sencillo gracias a las reseñas de los clientes que acuden a los establecimientos. Su lectura da una noción de lo que puede encontrarse ahí y si es acorde a lo que queremos o no. Muchas veces, este tipo de comentarios y las respuestas de los propietarios se convierten rápidamente en viral por la ironía que emplean en muchas ocasiones. Algo así sucedía con la contestación del encargado de un restaurante que se encuentra en Barcelona y que tiene una nota media de 4,5 sobre 5.

Todo arrancaba con la queja de un cliente molesto que explicó que, de camino al restaurante, les cayó un "tremendo aguacero". Cuando llegó preguntó al encargado si habría posibilidad de cenar. "A lo cual, y viendo que mi pequeña de 20 meses estaba literalmente empapada bajo la lluvia junto a mí y mi mujer, nos respondió que no había tal posibilidad y que no se iba a liberar ninguna mesa en ningún momento ya que en breve iba a cerrar la cocina".

Dicho usuario aseguró que no eran ni las 22.00 horas y añadió que "en ningún momento, dicho encargado nos ofreció cobijo de la lluvia y no habló de mí siquiera, sino de mi bebé de 20 meses, siendo numerosos clientes los que, alucinando con la situación, se solidarizaron con nosotros ofreciendo chaquetas o toallas para poder guarecer del temporal". La crítica no acabó ahí pues el cliente explicó que "en cuanto a humanidad, dicho encargado ha dejado la imagen del bar por los suelos". Por último, aseguró que "espero que, si algún día decide ser padre, nunca se encuentre en una situación tan extrema con un impresentable como él".