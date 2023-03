Djavan, Steve Turre, Michele Hendricks y Samara Joy, en el 25º Jazz San Javier

El brasileño Djavan abrirá el 25 Festival de Jazz de San Javier, del 30 de junio al 24 de julio, fechas en las que se subirán al escenario el trombonista Steve Turre, las cantantes Samara Joy y Michele Hendricks con el trompetista Ronald Baker, The New Champs, el grupo británico Mama’s Gun y el italiano Musica Nuda junto al pianista gaditano Chano Domínguez, según el avance de programación presentado este viernes.



“D” es también el disco número 25 de la carrera que inició en 1976 Djavan, que ha colaborado con Steve Wonder, Paco de Lucía, Quincy Jones y Marcus Miller, cuyos temas presentará para abrir boca antes de la llegada del sexteto de Turre, que comenzó con el pianista Ray Charles, tras lo que se incorporó a los Jazz Messengers del batería Art Blakey y tocó con Dyzzy Gillespie, Tito Puente, Van Morrison, Ray Charles, Chucho Valdés o Cassandra Wilson.



Con dos Grammy llega Joy, de 23 años, cuya voz comparte cartel con Hendricks, hija de Joe, y al fallecido Joey DeFrancesco, organista, trompetista y saxofonista, dedicará su concierto The New Champs, con nueva formación con el guitarrista español Ximo Tébar, el batería Byron Landham, el organista Pat Bianchi y el saxo tenor español Josvi Muñoz.



Musica Nuda con Chano Domínguez es un proyecto impulsado por el Istituto Italiano di Cultura con el grupo que integran Petra Magoni (voz) y Ferrruccio Spinetti (contrabajo) y Mama’s Gun, con el cantante Andy Platts, completan el plantel de primeros nombres desvelados del evento.