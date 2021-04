Diputados de Cs se manifiestan contra el "transfuguismo" y "por la ética y la dignidad en las instituciones"

Los diputados regionales de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, se han manifestado este miércoles ante la sede de la Asamblea regional en contra del "transfuguismo" y "por la ética y la dignidad en las instituciones públicas". Así, han exigido la dimisión de los diputados "tránsfugas" de Cs y del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

"El transfuguismo es corrupción", ha manifestado la coordinadora de la formación, Ana Martínez Vidal, quien ha lamentado que "el PP ha comprado un gobierno y también la Asamblea regional", según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

"Tenemos un grupo parlamentario secuestrado por tránsfugas", según Martínez Vidal, quien ha lamentado que "esto es una perversión del sistema y una degeneración de las instituciones que los murcianos no se merecen". En su opinión, "es indispensable convocar elecciones porque esta no es la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas".

Martínez Vidal ha denunciado públicamente que los tránsfugas "se han hecho con el control del grupo parlamentario de Ciudadanos, partido del que han sido expulsados por "vender su voto en la moción de censura a cambio de un cargo", lo que supone "una anomalía democrática de primera magnitud y una falta absoluta de ética".

La coordinadora de Ciudadanos en la Región de Murcia ha señalado que "la mayoría absoluta que el PP no pudo lograr en las elecciones, la ha conseguido comprando diputados. Pero eso no es la democracia. Eso es una perversión del sistema. Esta Región no se merece este gobierno de tránsfugas y corruptos. Lo que se merecen los ciudadanos es poder votar".