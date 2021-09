‘Digicontext’ 2021 analiza el auge de las plataformas de streaming y los esports

El foro de reflexión ‘Digicontext’ celebró su séptima edición en el Parque Científico Murcia. En el congreso varios expertos en la materia analizaron las nuevas oportunidades de emprendimiento relacionadas con el sector audiovisual, así como el auge de las plataformas de streaming o los esports. El encuentro fue organizado por la Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual de la Región de Murcia (Apromur).

Bajo el título ‘Nueva financiación para el Sector Audiovisual’, esta edición de ‘Digicontext’ acogió a expertos como José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales de la UCAM; Luis Miguel Calvo, Head of Content en You First Sports; Javier Valero, director de Desarrollo Corporativo de Grupo Secuoya y Javier Martínez Gilabert, director General de Informática y Transformación Digital, entre otros.

Durante la mesa redonda sobre ‘Oportunidades para el Sector Audiovisual’, José Luis Mendoza declaró que “público, inversión e industria son los tres pilares en los que está situado el sector de los deportes electrónicos en la actualidad”. Añadió que los esports y lo audiovisual van de la mano, “este entorno está cambiando la experiencia social en internet y esto permite que, en una Universidad como la nuestra, podamos abrir líneas de investigación, así como nuevas oportunidades de transformación para el sector audiovisual”.

Por otro lado, Ismael Marín, director de Comunicación de UCAM Esports Club, explicó que son las propias productoras las que tienen que dar un paso adelante y adaptarse a todo este contenido que se está realizando en internet: “El sector ha evolucionado y las plataformas como Twitch son el futuro de los nuevos contenidos audiovisuales”.

‘Digicontext’ cuenta con la colaboración de la Fundación Integra y está enmarcado en las acciones formativas sobre nuevas tecnologías Sicarm (Sociedad de la Información en la Región de Murcia).

Universidad pionera en deportes electrónicos

Creado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia en 2016, UCAM Esports Club es el resultado de la unión de competición, docencia e investigación. Con el soporte de toda la infraestructura de la Universidad, se ha consolidado un Club sólido, con identidad, que aspira a transformarse en un referente dentro de la industria de los deportes electrónicos.