Diaz Manzanera: “En el ayuntamiento de Murcia existen irregularidades, pero no todo es delito”

Según ha manifestado Diaz Manzanera en La Mañana de COPE, esta situación “es habitual” cuando se investiga un presunto delito de prevaricación. Para que se observe un posible delito penal, “hace falta un plus especial de requisitos que recoge el propio Código Penal. Aquí -añade el Fiscal Superior- falta alguno de esos elementos, y por eso se recomienda la vía contencioso administrativa o, en caso de que se detecte alguna irregularidad entre los funcionarios, para eso está la responsabilidad disciplinaria”.

En relación al Mar Menor, Díaz Manzanera ha indicado que antes de que acabe el año o incluso este mismo mes puede estar ya dictado por el juez un auto “denso” de procedimiento abreviado en esta causa. “Esto quiere decir -subraya el Fiscal- que se dará traslado al Ministerio Fiscal y al resto de partes personadas para que manifiesten si presentan escrito de acusación, solicitud de sobreseimiento o nuevas diligencias”.

En este sentido, Diaz Manzanera ha insistido en que el problema del Mar Menor no se va a solucionar por la via judicial, ya que los tribunales tienen límites: “Pueden exigir responsabilidades penales a quienes hayan podido contaminar y a los responsables públicos que no hayan actuado para evitar este resultado. Además, por la vía contencioso administrativa se pueden pedir responsabilidade ambientales, pero en ningún caso podrán aportar una solución definitiva al problema”.

En relación a los patinetes eléctricos, Diaz Manzanera ha alertado de que se trata de un problema “que irá a más” ya que estos vehículos “generan una evidente inseguridad vial y, entretanto, las herramientas legales para frenar este problema son complicadas porque hace falta una reforma legal para regular estos vehículos”.

El Fiscal Superior ha recordado que durante el último año se han incoado 36 diligencias urgentes por conducir estos patinetes electricos sin permiso o bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas que concluyeron con un total de 19 sentencias de condena en conformidad.