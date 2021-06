PP: "La dejadez de Mario Gómez mantiene meses bloqueada la reparación de 68 vehículos de Policía Local"

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, ha denunciado públicamente que la "dejadez y la falta de voluntad" del portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, "mantiene meses bloqueada la reparación de 68 vehículos de la Policía Local".

Coches, furgonetas y motos "acumulan meses en el taller a la espera del visto bueno del concejal de Ciudadanos, que ejerce una parálisis injustificada sobre vehículos de emergencias que sirven para prestar servicios esenciales".

Martínez-Oliva ha lamentado que "la inoperancia de Mario Gómez está causando un grave perjuicio al municipio de Murcia porque merma a cuerpos que prestan una labor básica, como es la que brindan los policías, los bomberos, los sanitarios y los voluntarios de Protección Civil".

En la misma línea, el edil del PP ha puntualizado que "Mario Gómez no solo no trabaja ni ha impulsado ningún proyecto en los dos años que lleva como concejal de Fomento sino que encima se dedica a boicotear y poner trabas y a no aportar solución alguna a las pegas que él mismo pone".

"Con su actitud, el edil de Ciudadanos incumple la moción de Pleno que se aprobó para agilizar las reparaciones de estos vehículos al mismo tiempo que sigue sin aprobar el contrato que centralice su mantenimiento y la adquisición de piezas de repuesto", ha añadido el PP.

"Otro ejemplo palmario del caos y el desgobierno que está imponiendo Mario Gómez se evidencia en el hecho de que una de las dos ambulancias que usan los voluntarios de Protección Civil también lleva más de dos meses en el taller a la espera de reparación por culpa de su falta de voluntad política para arreglarla", según los 'populares'.

MARIO GÓMEZ Y SERRANO "VIVEN INSTALADOS EN LA QUEJA"

Martínez-Oliva ha exigido a Mario Gómez que "abandone el lamento y las quejas y empiece de una vez a atender las cuestiones que les demandan los vecinos, que son a los que se tiene que deber por encima de sus aspiraciones y partidismos políticos y particulares".

Ha recordado que el concejal de Ciudadanos "ya mantuvo el año pasado sin personalizar con la pintura propia de Protección Civil durante ocho meses una ambulancia al igual que mantuvo durante varios meses de baja el furgón que trasladaba las vacunas". Gómez tuvo el vehículo "paralizado en mitad de la parte más cruenta de la pandemia del coronavirus", ha señalado.

A su juicio, "la actitud de Mario Gómez es reflejo de la inacción que está caracterizando al actual equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos resultante de la moción de censura gracias al apoyo de Podemos".

"José Antonio Serrano y Mario Gómez están demostrando con su falta de iniciativa que carecen de proyecto y modelo de ciudad que contribuya al crecimiento y desarrollo de Murcia", según el edil 'popular'.

"El bloqueo del concejal de Ciudadanos, que impide que se acometan las reparaciones pendientes en los vehículos de la Policía Local, solo constituye un ejemplo más del caos que impera desde que la coalición de izquierdas llegó a la Glorieta", ha manifestado.

El PP ha afirmado que no va a permitir que Murcia "retroceda" y exige al "tripartito que forman Podemos, Ciudadanos y PSOE" que "se ponga ya a trabajar y deje de aprovecharse de los proyectos, ideas e iniciativas que dejó enfocados el equipo de José Ballesta".