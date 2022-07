Decenas de abogados reclaman pago de 4 meses de atrasos del turno de oficio

Decenas de letrados de los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca se han concentraron este martes frente a la Delegación del Gobierno central en la comunidad murciana para reivindicar al Ministerio de Justicia mejoras en el turno de oficio y el pago inmediato de los honorarios atrasados, el 80 % de marzo y todo abril, mayo y junio.



El ministerio "incumple el plazo de pago legal de pago a la abogacía de oficio por un trabajo que ya ha realizado y bloquea los importes con excusas de incidencias que no tienen amparo legal”, sostienen.



Denunciaron que “las exigencias técnicas ministeriales son cada vez son mayores y no hay ayuda ni contraprestación para los colegios, que cargan con la tarea humana y administrativa, ni para los profesionales que prestan el servicio, que ponen a disposición de los ciudadanos no solo su trabajo y tiempo, con la responsabilidad que conlleva, sino además la totalidad de los medios materiales con los que cuentan”.



Ciudadanos ha presentado en la Asamblea Regional de Murcia una proposición no de ley para que el Gobierno central elabore una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que acabe con el maltrato sistemático al turno de oficio y con las deficiencias del sistema en las comunidades que no tienen transferidas las competencias de justicia.

Apoyo del PP

El Partido Popular de la Región de Murcia ha estado junto a los abogados del turno de oficio que se han concentrado este martes a las puertas de la Delegación del Gobierno en Murcia para exigir al Ministerio de Justicia que "pague de inmediato lo que les debe" porque "están ya cuatro meses sin cobrar", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Coincidiendo con el día de la Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio, la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, que ha arropado a los convocantes junto con el presidente de NNGG, Antonio Landáburu, y los diputados del PP, Ramón Sánchez-Parra y Miguel Ángel Miralles, ha explicado que "unos 1.500 abogados del turno de oficio se encuentran en una situación asfixiante y ya no aguantan más el abandono y maltrato del Gobierno de España", quien tiene las competencias exclusivas y que tiene la obligación de pagar.

Guardiola ha denunciado que "los retrasos son injustificables y están dejando indefensas a las familias que, por culpa del Gobierno de España, no pueden llegar a fin de mes" al unirse esta situación a la inflación desorbitada. Ante esto, "el delegado de Sánchez en la Región no puede mirar hacia otro lado y debe exigirle a su jefe Pedro Sánchez el pago inmediato porque por encima de todo deben estar los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia", ha advertido la 'popular'.

En este sentido, ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha pedido el pago inmediato de las retribuciones a través de una moción, a lo que espera que "el PSOE en la Región se sume para que esta situación se resuelva lo antes posible".