El curso escolar arranca el próximo lunes en la Región con unos 2.000 alumnos menos

Un descenso que podría conllevar el cierre de aulas de cara a próximos ejercicios, según ha reconocido la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano.





La titular de Educación ha señalado en el instituto José Planes de Espinardo (Murcia) que el descenso de la natalidad se ha notado especialmente este curso en las aulas de Infantil y Primaria, con un 5 y un 1,5 % menos de alumnos que el curso pasado respectivamente, unos 3.600 en total.





Aunque en Secundaria y Bachillerato sí han crecido los estudiantes (un 1 y un 4,5 %, unos 1.600 en total), de seguir esta tendencia de descenso de la natalidad, ha dicho, habrá que estudiar el cierre de aulas en algunos centros de cara a próximos cursos.



En total, iniciarán el curso en la región 44.757 alumnos de Infantil, 104.379 de Primaria, 74.614 de Secundaria, 24.439 de Bachillerato y 30.800 de Formación Profesional, además de 29.330 en el régimen especial y de adultos, más de 308.000 en total.



No obstante, el mantenimiento actual de todas las clases ha dado como resultado una bajada de las ratios, que son de 19,9 alumnos por clase en Infantil; 21,7 en Primaria, 26,3 en Secundaria y 31,2 en Bachillerato, todas por debajo de los máximos establecidos a nivel estatal (25, 25, 30 y 35 alumnos por aula respectivamente).



En cuanto a los profesores, en la región hay este curso más de 26.000 y se han contratado 365, todos ellos para cubrir “necesidades puntuales educativas” de los centros, no como apoyo a la gestión de la pandemia del coronavirus.



Así, la consejería no contará este curso con los 1.500 docentes contratados el pasado con fondos “covid”, tal y como se acordó entre el ministerio y las comunidades autónomas, ha dicho Campuzano, por lo que la comparación del número de docentes debe hacerse con los que había en el curso 2019-2020.



Precisamente, este asunto ha sido motivo de protesta a la llegada de la consejera al instituto, donde la esperaban una decena de representantes de UGT y CC.OO. para reivindicar una mayor contratación de profesorado y una reducción de las ratios.



Sí se mantendrán, según la consejera, los protocolos sanitarios ya iniciados el curso pasado para prevenir contagios, si bien se apostará por la presencialidad total en todas las etapas educativas.





La mascarilla, ha puntualizado, será obligatoria en todos los espacios del centro para todos los alumnos mayores de 6 años y ningún alumno que no la lleve podrá acceder al centro.