Croem rechaza subir el SMI y negociar convenios hasta consolidar recuperación

El presidente de Croem, José María Albarracín, ha rechazado la subida del salario mínimo profesional (SMI), que tendría un impacto negativo en entre 6.000 y 9.000 empleos en la Región de Murcia, y ha pedido prudencia para negociar los convenios colectivos pendientes en la comunidad hasta que se consolide la recuperación económica.

En una rueda de prensa previa a la primera reunión conjunta en su historia de la comisión ejecutiva y la junta directiva de la patronal regional, que reformará los estatutos para prorrogar un máximo de dos años su presidencia, Albarracín ha apuntado que la recuperación económica tras la crisis del covid es todavía "muy incipiente" para abordar una mejora salarial y la renovación de los convenios.

El Gobierno está ultimando la subida del SMI en unos 15 euros al mes desde el 1 de septiembre, que dejaría el sueldo en 965 euros mensuales en 14 pagas, un paso más para llegar al 60 % del sueldo medio en 2023, porcentaje al que se ha comprometido el ejecutivo.

En este sentido, Albarracín ha apuntado que, de confirmarse las subidas del SMI que propone el Gobierno central, este sueldo se elevaría hasta el 65 % del salario medio en la Región de Murcia, cinco puntos por encima del objetivo fijado por el ejecutivo. "No procede y no es el momento porque la pandemia no ha terminado", ha afirmado.

En cuanto a los convenios colectivos pendientes de renovarse desde hace años, como el de la hostelería y el comercio, el presidente de Croem ha valorado la relación "muy fluida" que mantiene con los principales sindicatos, pero ha aclarado que hay "circunstancias" que no permiten abordarlos en estos sectores, que se han visto muy afectados por la pandemia.

Sin embargo, Albarracín sí ha apostado por "convivir" con el virus cumpliendo las normas sanitarias y volver a la normalidad "total" en todos los sectores económicos, poniendo el énfasis en que el ocio nocturno, con 1.000 trabajadores esperando reincorporarse y 220 empresas cerradas, debe recuperar los horarios previos a la pandemia, como ya ha ocurrido en varias comunidades autónomas.

Por ello, ha revelado que esta semana ha mantenido una reunión con responsables de la consejería de Salud, a los que remitirá mañana una carta con sus peticiones, confiando en que el ejecutivo autonómico levante todas las restricciones al sector en la reunión del Comité Covid del próximo lunes.

Asimismo, el presidente de Croem ha incidido en que, una vez ha comenzado la recuperación postcovid, solicitaran al presidente de la comunidad, que asistirá a la clausura de la reunión de la patronal prevista para hoy, retomar la senda de la "relajación fiscal" en la comunidad.

Así, ha detallado que debe cumplirse el compromiso de rebajar el tramo autonómico del IRPF y eliminar definitivamente el impuesto del Patrimonio, que no se materializaron debido a la crisis provocada por la pandemia, así como prorrogar la suspensión de tasas en los sectores más afectados por el covid.

Otras de las reivindicaciones de los empresarios volverán a ser las infraestructuras, augurando que el AVE llegará a la ciudad de Murcia a finales del año 2022 o principios de 2023, o la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena, que es una "prioridad absoluta" para la patronal regional.

También ha pedido un "gran pacto" y un plan de promoción "ambicioso" en materia turística, así como la tercera ley de simplificación administrativa y la sustitución de la Dirección General de Medio Ambiente por la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), para, según ha dicho, "agilizar" los trámites a las empresas al tiempo que se siguen cumpliendo las normas ambientales.

Respecto al Mar Menor, Albarracín ha exigido a las administraciones que "se dejen de pamplinas" y de "tirarse la pelota" unos a otros sin llegar a acuerdos basados en los criterios de los científicos para revertir la degradación del ecosistema, que "repele" al turista e impacta negativamente en el turismo y la hostelería de la zona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente de Croem ha asegurado que los regantes y los agricultores del Campo de Cartagena están dispuestos a "ceder en aquello en que se pueda ceder", pero ha advertido de que no están dispuestos a que se siga "criminalizando" a este sector como responsable de la contaminación de la laguna.

Por otra parte, Albarracín ha considerado un "escándalo" la subida continua del recibo de la luz, y ha catalogado como un "parche provisional y muy acotado", hasta el 31 de diciembre de este año, las medidas para reducir los impuestos a la electricidad adoptadas por el Gobierno, ya que el alza continuará hasta el segundo trimestre de 2022.

Finalmente, el presidente de Croem ha abogado por alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional para adaptar los requerimientos de las empresas a los planes de formación profesional, con el fin de poder cubrir empleos cualificados que están vacantes por falta de cualificación, como encofradores.