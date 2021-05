CROEM apoya la convocatoria a favor del Trasvase Tajo-Segura del próximo lunes en Madrid

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha anunciado que apoyará la concentración convocada el próximo lunes en Madrid para escenificar el rechazo a las medidas limitativas del trasvase Tajo-Segura que quiere imponer el Gobierno central.

"El trasvase es una infraestructura clave para el sector agroalimentario de la Región de Murcia, que abastece con sus productos al continente europeo y es una de las fortalezas de la economía murciana", ha señalado la patronal en un comunicado.

CROEM recuerda que, durante más de 40 años, el trasvase ha realizado aportaciones externas "allí donde no llegaba la cuenca del Segura, que padece déficit estructural". Un agua "pagada, no regalada, y a la que se le saca el máximo provecho, no en vano la región es referente internacional en aprovechamiento de recursos hídricos", ha precisado.

En este sentido, CROEM recuerda que ha defendido históricamente el trasvase Tajo-Segura, también como parte de la Mesa del Agua, que integran organizaciones empresariales y de regantes y todos aquellos colectivos que tienen algo que decir en materia hídrica.

El presidente de la confederación regional, José Mª Albarracín, se desplazará a Madrid para manifestar su rechazo a las "restricciones que quiere imponer el Gobierno, que no tienen en cuenta ni el futuro de miles de familias murcianas y del sureste español en general ni la riqueza que el trasvase aporta a la economía nacional".

Álvarez anuncia su participación en la manifestación en favor del trasvase

El diputado de la Asamblea Regional Francisco Álvarez ha anunciado este viernes que tanto él como sus compañeros del grupo parlamentario Ciudadanos participarán el próximo lunes en Madrid en la manifestación convocada por el Círculo del Agua en defensa del trasvase Tajo-Segura.

En un comunicado de prensa, Álvarez ha dicho que “nos enfrentamos a un cambio de reglas en el trasvase que se traduce en menos agua, pero a mayor coste”.

El portavoz liberal ha subrayado el apoyo "a las más de 100.000 personas que trabajan en el sector de la agricultura en la Región de Murcia", y ha llamado a la unión a favor del agua del millón y medio de murcianos.

Reclama además criterios técnicos "y no decisiones políticas unilaterales del Gobierno central" en este asunto. "No nos vamos a callar ante el nuevo ataque que el Gobierno de Sánchez pretende perpetrar condenando a la Región de Murcia a la desertificación”, concluyó.