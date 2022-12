El PP critica que el AVE llega "con retraso y en condiciones no competitivas"

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "viene a hacerse la foto con el AVE sin resolver los problemas de la Región y después de muchos compromisos incumplidos", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

"La llegada del AVE es una buena noticia, pero llega con 22 años de retraso y en unas condiciones que no son competitivas", ha dicho Guardiola, quien ha declarado que "no habrá alta velocidad si no mejoran las conexiones, las frecuencias y los tiempos".

Al hilo, la portavoz 'popular' ha insistido en que "solo contamos con dos trenes de 2 horas y 45 minutos de duración, el resto excede de ese tiempo y es inoperativo", y ha preguntado "por qué tenemos la mayoría de los trenes programados en más de tres horas y veinte" si "podemos tener conexión ferroviaria con Madrid en dos horas y media".

"Tardan tanto porque el Gobierno ha decidido llevarse unos trenes a Chamartín y otros hacen parada en todas partes", ha apostillado al respecto.

Asimismo, ha recalcado que "el agravio con otras regiones es más que manifiesto", y, en este sentido, ha puesto dos ejemplos: Lérida que, con 138.000 habitantes, cuenta con nueve frecuencias diarias de conexión con Madrid en AVE, y Alicante, que tiene 26 conexiones al día. "En cambio, para Murcia, con 447.000 habitantes, las frecuencias se reducen a dos", ha lamentado.

La Región de Murcia "espera que Sánchez responda a los problemas urgentes de nuestra tierra: ¿para cuándo mejorar las conexiones del AVE, garantizar que llegue a Cartagena y Lorca y devolvernos los trenes de Cercanías?", se ha preguntado la portavoz, así como si van a retroceder en sus planes de poner fin al trasvase Tajo-Segura; cuándo van a reformar el sistema de financiación para que la Región reciba el dinero que le corresponde; para cuándo las actuaciones que prometieron para el Mar Menor, y dónde está el dinero que ha dejado de venir a la Región con el recorte del 33% en los PGE".

"Además de todos estos problemas que tanto nos preocupan, se suman nuestras reivindicaciones como el Arco Norte, el tercer carril de la A-7 y la regeneración de la Bahía de Portmán, entre otros. Estamos cansados de que nos engañen y nos tomen el pelo", ha matizado la portavoz del PP en la Región de Murcia.

"Con la visita de Pedro Sánchez, su delegado en la Región, el señor Vélez, debe ponerle estas cuestiones encima de la mesa y exigirle una respuesta inmediata a estos problemas", ha concluido Guardiola.