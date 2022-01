El cribado masivo a alumnos y profesores de Infantil y Primaria de Archena detecta 45 positivos

Ha dado comienzo el cribado masivo, a través de la realización de test de antígenos, a los alumnos, profesorado y personal no docente de los centros educación infantil y primaria de Archena. Una medida, pionera que ha permitido detectar 45 casos positivos de los 827 test realizados, frenando así, la propagación del virus.

"Alumnos y docentes que este lunes, de no haber hecho estas pruebas asistirían a las aulas contagiados y que, gracias a la detección temprana hemos frenado", ha dicho esta mañana la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien ha agradecido a los profesores y a los familiares que han acompañado a los alumnos su "responsabilidad" ante esta sexta ola caracterizada por un "record histórico de contagios y con una incidencia acumulada, desorbitada".

"Una iniciativa que tiene como objetivo garantizar una vuelta al cole lo más segura posible y sobre todo ofrecer tranquilidad a las más de 4.500 familias que componen la comunidad educativa local", ha insistido Fernández, quien considera esta medida "esencial en un momento como el que estamos viviendo con una variante que contagia más que ninguna otra y además era una demanda de la comunidad educativa por lo que hemos decidido llevarla a cabo".

En cuanto al dispositivo organizado, PFernández ha explicado que los test se van a realizar en dos jornadas "hoy domingo para infantil y primaria lo que permite que los más pequeños puedan venir acompañados de un adulto" y mañana lunes, para secundaria".

En este punto ha explicado que además de a profesores y alumnos, los test se van a realizar para todo el personal no docente de los centros (administrativos, ordenanzas, personal de limpieza). Asimismo, ha dicho que hoy hay tres puntos de realización de test conformadas por 9 equipos de trabajo y que en total son 53 voluntarios-sanitarios que cubren los tres centros de cribado masivo y para los que ha tenido unas palabras de agradecimiento "gestos como estos son los que hacen grandes a las personas en momentos como los que estamos viviendo, voluntarios que colaboran generosamente sacrificando su jornada de descanso semanal".

Igualmente, ha recordado que "en la jornada de mañana se realizarán los test en los dos Institutos de Educación Secundaria del municipio y en colegio concertado OPE". Fernández ha destacado la alta participación recogida en la jornada de hoy por lo que ha puesto en valor la "responsabilidad" de los vecinos de Archena, "que aún en una jornada festiva como hoy, se han acercado para poner freno al virus"; y ha recordado que "mañana por la tarde llega la vacunación para los más pequeños, de 5 a 11 años en el pabellón Joaquín López Fontes. Vacunación y prevención, solo así frenaremos la pandemia".

Preguntada por los medios de comunicación sobre si la palabra en esos momentos, ante el inicio de curso, es tranquilidad o miedo, Fernández ha lanzado un mensaje de "serenidad y seguridad" y ha subrayado "la necesidad de trabajar de la mano con todas las administraciones para poner sobre la mesa medidas e iniciativas necesarias para combatir el virus".

Para concluir, la alcaldesa ha recordado que pese a que la incidencia actual del municipio de Archena está por debajo de la media nacional y regional "a 14 días estamos rondando los 900 casos diarios no hay que bajar la guardia porque no son datos tranquilizadores, de ahí intentemos bajar la media con iniciativas como la de hoy pese a no tener las competencias en Salud".