El Corte Inglés activa el “#ModoRebajas” con descuentos de hasta el 50% en más de 1.000 marcas

Los centros comerciales de El Corte Inglés en Murcia y Cartagena han comenzado hoy sus Rebajas de invierno con importantes descuentos y grandes promociones tanto en tienda como en su web y app, que estarán disponibles hasta el próximo 28 de febrero. Este año el claim de la campaña es “#ModoRebajas”.

Como suele ser habitual año tras año, numerosos clientes esperaban en el exterior a la apertura de puertas de ambos centros comerciales que se ha producido a las diez de la mañana.

En la propuesta comercial destacan productos de moda, hogar, deportes, tecnología, ocio y accesorios, incluyendo artículos para todos los presupuestos. Entre los más demandados figuran prendas de vestir, bolsos, zapatos y botas, piezas de abrigo y otros complementos, así como productos para el hogar. El Corte Inglés ha preparado una amplia gama de artículos a precios muy atractivos en todas sus áreas de venta. Desde el comienzo de las rebajas se pueden encontrar grandes descuentos, con hasta un 50% en más de1.000 firmas.

Unas rebajas que en moda mujer arrancan con descuentos del 50% en prendas de exterior de las marcas Woman, Lloyd´s y Couchel. Interesantes también los precios de las prendas de punto de Woman y Southern Cotton a 19,99 euros. Será difícil resistirse al 50% de descuento que presentan estos días las marcas Roberto Verino, Adolfo Domínguez y Caroll.

En hombre destacan las ofertas de camisas, pantalones y punto de Dustin, donde una prenda sale a 25,99€ y dos a 45€. O la firma Emidio Tucci, con camisas, pantalones y punto también a 32,99 euros una prenda, y dos a 60 euros. La marca Lloyd´s arranca estas rebajas también con un 50% de descuento.

Para los aficionados al deporte, El Corte Inglés ofrece descuentos que llegan hasta el 50% en una selección de textil deportivo de las marcas Adidas, Nike, Under Armour, Boomerang, Quiksilver, Puma, Billabong, Champion, Reebok, y Le Coq Sportif. Y también en calzado deportivo, firmas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma, Reebok, New Balance, y Fila, han incluido una selección de artículos con el 50% de descuento.

En ropa de cama y hogar, se podrán encontrar cojines, cortinas confeccionadas, alfombras, ropa de cama, mesa y baño, con precios al 50%. Así como un 40% de descuento en algunos modelos de colchones de las marcas Pikolin, Aspol, Flex y Relax.

Y en el área de muebles, habrá un 15% de descuento en las librerías customizadas, hasta un 30% en una selección de mesas y sillas, hasta un 40% en diversos modelos de sofá, y un 15% en una selección de muebles de cocina.

Audio





SERVICIO AL CLIENTE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Corte Inglés mantiene sus señas de identidad y ofrece los servicios habituales durante el periodo de rebajas: personal especializado en todas las áreas de venta, facilidades de pago, financiación, personal shopper, carta de compras, etc.

Asimismo, cuenta con una serie de servicios para la compra online tanto a través de la web como de la app, entre ellos la Entrega en el Día que permite recibir la mercancía en menos de dos horas o en el tramo horario que elija el cliente; la Entrega en Tienda para la recogida en el centro comercial que el usuario desee, y el Click&Car para recoger con el coche las compras online realizadas previamente.

Los centros de El Corte Inglés continúan adaptados a la situación actual y para ello se han establecido criterios de implantación de muebles y artículos con el objetivo de crear un entorno con espacios más amplios para el cliente, que favorezca el tránsito de los mismos y evite posibles aglomeraciones. El interior de los establecimientos se encuentra perfectamente señalizado siguiendo un protocolo de prevención y seguridad.

Audio









CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

Este año la línea creativa de la campaña de publicidad busca poner de manifiesto la necesidad de activar el ánimo, de invertir en algún que otro capricho, de comprar de forma inteligente. Es el momento de cambiar y posicionarse con una actitud renovada.

Ponte en #ModoRebajas, es el concepto creativo de la campaña de El Corte Inglés para este periodo de rebajas, donde se refleja un tono positivo a lo largo de todo el spot. Con ello, se ha querido destacar la necesidad de activar un nuevo estado de ánimo que invite a vivir y a compartir. Se necesita “un cambio de chip” y una actitud renovada; de ahí la importancia de activar el #ModoRebajas.

‘Modo relax’, desde el sofá de casa leyendo un buen libro con ropa cómoda; ‘Modo finde’, disfrutando de algún plan al aire libre rodeados de naturaleza y hasta ‘Modo experto’, para empezar a aprender algo o a poner en práctica aquella disciplina que se ha convertido en afición.