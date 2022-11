Convierten las farmacias en "puntos violeta" para ayudar a víctimas de violencia

El delegado del Gobierno, José Vélez, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Paula Payá, han presentado este jueves la campaña Punto Violeta para convertir las farmacias en puntos seguros y de confianza donde ofrecer apoyo, información y asesoramiento a las víctimas de violencia de género.



Según un comunicado de la Delegación del Gobierno en Murcia, la colaboración de las farmacias es de "gran valor" ya que permite una aproximación a las víctimas desde un lugar de confianza, especializado en protección de la salud de las personas y con una implantación local, de cercanía, poniendo de relieve su compromiso con la sociedad.



“Se trata de una acción importantísima, pues las farmacias constituyen un punto de absoluta confianza para las mujeres y para todos los ciudadanos en general, y es fundamental que las víctimas de violencia de género sepan que pueden dirigirse a cualquier farmacia para pedir la información oportuna y el asesoramiento debido. Porque, quién no confía en su farmacéutico o farmacéutica?”, ha manifestado Vélez.



Así, para que las farmacias dispongan de las herramientas adecuadas, la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno está celebrando acciones formativas dirigidas a los profesionales de farmacia e impartidas por especialistas de Guardia Civil y Policía Nacional en la investigación, seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género y otros tipos de violencia sobre la mujer.



El delegado del Gobierno ha destacado que acciones como las de Punto Violeta contribuyen a que las mujeres pierdan el miedo a denunciar a sus agresores. “Iniciativas como ésta transmiten un mensaje claro de confianza a las mujeres que les ayuda a perder el miedo a denunciar a sus agresores, pues se sienten apoyadas y protegidas. Es un paso más para acabar con esta lacra. Porque no se trata de “ni una más”, se trata de “ni una víctima”, y no vamos a para hasta conseguirlo”, ha concluido Vélez.



En el primer semestre de 2022 se han incoado 583 nuevas órdenes de protección para un total de 3.986 casos activos en la actualidad en la Región de Murcia.