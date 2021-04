PP: "Conesa está utilizando a los alcaldes del PSOE para boicotear la campaña de vacunación"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado públicamente que el secretario general del PSRM, Diego Conesa, "está utilizando a los alcaldes del PSOE para boicotear la campaña de vacunación", que se está organizando "para dar un mejor servicio y atención a los ciudadanos".

Guardiola ha dicho que, por una vez, coincide con Conesa cuando dice que las vacunas "no tienen color político", por lo que le ha exigido que "deje utilizarlas para arremeter contra el Gobierno regional y no manipule a la población con algo tan sensible como la salud", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Las vacunaciones masivas se están suspendiendo en muchas comunidades autónomas por la falta de previsión, planificación y organización del Gobierno central", ha asegurado Guardiola. En la Región de Murcia, a día de hoy "no se ha suprimido ni un solo punto de vacunación", pero de seguir con un envío de vacunas mínimo "las consecuencias pueden ser desastrosas".

Guardiola ha asegurado que, si el Gobierno de España hubiera planificado un proceso "sin improvisaciones y sin bandazos, no se hubiera generado la confusión e incertidumbre en la población que ha dado lugar a que más del 30 por ciento de los citados no acudan a vacunarse por este motivo".

"Mientras que el Gobierno regional está implementando una atención especializada para vacunar al máximo de población, Diego Conesa se dedica a confrontar utilizando a los ayuntamientos socialistas como si fueran su cortijo", ha dicho la portavoz, quien ha remarcado que "Conesa se ha colado hoy en un acto organizado por el nuevo alcalde socialista en Murcia para servirse como escaparate para atacar contra el Gobierno de López Miras, al igual que ha hecho en reiteradas ocasiones en los Ayuntamientos de Águilas, Lorquí o la propia Lorca".

Guardiola ha remarcado que "lo único que necesitamos es que el Gobierno de España suministre más vacunas para llegar a más población, por lo que Conesa debería de pedir a Sánchez con la misma contundencia más dosis". Así ha incidido en que "la Región sigue siendo un dique de contención de la cuarta ola, siendo una de las comunidades autónomas con menor incidencia y con menor presión asistencial y nuestros hospitales están descongestionados".

"Nosotros hemos hecho los deberes, pero necesitamos que el Gobierno de España haga su trabajo, somos la cuarta Región que más rápido y más dosis ha administrado a los mayores de 80 años y fuimos de las primeras comunidades en vacunar a los residentes, personas con discapacidad y trabajadores de centros sociosanitarios", ha concluido Guardiola.