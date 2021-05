Concluirán la pauta de vacunación esta semana a 16.000 que recibieron AstraZeneca

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha anunciado este lunes que esta semana concluirán la pauta de vacunación de 16.000 personas que habían recibido AstraZéneca y que ahora deberán firmar un consentimiento informado tanto si reciben la segunda dosis de AstraZéneca como si optan por la de Pfizer.

La vacunación de estas personas se iniciará mañana en los centros comerciales "Nueva Condomina" de Murcia y "Rambla" de Cartagena.

Por otro lado, el incremento de la incidencia de casos esta semana un treinta por ciento ha desistido al Comité de Seguimiento Covid en su intención de relajar las medidas y, por lo tanto, se mantienen las mismas que se vienen llevando a cabo en las últimas dos semanas, con el cierre de las actividades no esenciales desde las cero a las seis horas, la limitación de reuniones a no mas de seis personas no convivientes, la prohibición del uso de las barras de los bares y que en éstos no haya mas de seis personas en una mesa, así como en la hostelería.

Ayer se registraron 18 nuevos contagios (7 en Murcia, 5 en Caravaca y 2 en Archena), hay cuatro personas ingresadas más en los hospitales por la enfermedad y 38 menos en cuarentena, y desde el pasado viernes no hay fallecidos covid. La incidencia acumulada alcanza los 71,1 casos por cien mil habitantes en 14 días y 39,7 casos en 7 días.

Caravaca de la Cruz se encuentra en fase de alerta extrema con una incidencia de 354,3 casos en 14 días y un incremento del 40 por ciento con 8 brotes, uno con 10 casos en una boda y 8 más en otra comida familiar. En ese municipio la transmisión es comunitaria y por ello el comité de seguimiento ha decretado el cierre del interior de la hostelería y además se llevará a cabo un cribado selectivo por edad para extremar la vigilancia y evitar la propagación.

Campos del Río, con 693,7 casos por cien mil habitantes a 14 días y 98,4 casos en 7 días se encuentra en fase muy alta, mientras que 11 municipios se encuentran en fase medio alta y son Ulea, Puerto Lumbreras, Cehegín, Lorquí, Torre Pacheco, Molina de Segura, Archena, Cieza, Cartagena, Alguazas y Alcantarilla. El resto, hasta 32 municipios, están en riesgo bajo.

Más de doce mil personas están citadas este lunes para ser vacunadas en Murcia, Fuente Álamo y Cartagena, donde estrenan un punto de vacunación en su centro comercial "Rambla", donde irán previsiblemente hoy 5.500 personas. Esta semana serán vacunadas 80.000 personas en la Región de Murcia de los tramos de edad 50-59, 60-69 y 70-79 y se prevé concluir con los grupos de riesgo, mientras que el grupo de edad 40-49 podría recibir las primeras dosis en la segunda semana de junio.

Respecto a la autocita que se inició recientemente con un programa piloto en Puerto Lumbreras, debido a su éxito se ha ampliado a Ceutí, Lorquí, Alguazas, Fortuna y Abanilla, cuyos habitantes de entre 50 y 59 años podrán pedir cita y hora a través de Murciasalud o de la aplicación de cita previa.

La Región recibe esta semana 53.820 dosis de Pfizer y 9.800 de Moderna, pero por el momento el ministerio de Sanidad no ha comunicado el número de dosis que enviará de Janssen y AstraZéneca. Hay actualmente 668.978 murcianos vacunados con la primera dosis y 219.179 con la pauta completa.

El consejero indicó que han observado que la población que ingresa en hospital por covid está por debajo de los 80 años, lo que demostraría la eficacia de la vacunación del cien por cien de los mayores de esa edad, y señaló que en las Unidades de Cuidados Intensivos la mitad de los atendidos son pacientes por debajo de los 60 años.

Por último, el portavoz Covid Jaime Pérez ha comentado que es compleja la logística para la vacunación de personas que habían recibido AstraZéneca y ahora tendrán que elegir entre la misma marca o Pfizer, pero el hecho de que esta última haya ampliado de 5 a 30 días la posibilidad de almacenaje a baja temperatura, ha permitido que sea mas flexible su administración.