La Comunidad ultima un plan de contingencia, dotado con 5 millones, para acoger a los refugiados ucranianos

La Comunidad Autónoma ultima un plan de contingencia, dotado con 5 millones de euros ampliables, para acoger a los refugiados ucranianos. Así lo ha expuesto la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, Isabel Franco, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Regional para informar sobre el procedimiento de desplazados de Ucrania a la Región.

"Estamos trabajando de manera coordinada en la elaboración de un modelo común que dé una respuesta firme y apropiada a la crisis humanitaria. Desde la experiencia propia y necesidades detectadas en la sociedad y entidades de atención social", ha asegurado la consejera.

En ese sentido, desde hace 15 días se está trabajando en un plan de contingencia que pretende ser una línea de actuaciones complementaria al de las líneas de protección internacional. El Plan prevé circunstancias derivadas de la atención de las personas que llegan a la Región por este motivo. La dotación presupuestaria será de 5 millones de euros ampliable y servirá para empezar a cubrir gastos desde la aprobación del Ministerio hasta el 31 de diciembre de 2022. "Con ese dinero garantizaremos la distribución de alimentación a las personas que lo precisen", ha detallado la consejera.

El Plan también reforzará los servicios sociales de Atención Primaria que atienden en los ayuntamientos a las personas desplazadas; se apoyará también a las entidades del sistema de protección internacional para reforzar el apoyo psicológico y jurídico para los que lo necesiten; se ofrecerá apoyo en materia de acompañamiento e información; se pondrá también en marcha un programa de apoyo a la traducción para ofrecer un servicio de mediación que permita acompañar a las familias en procesos de atención. Según la consejera también se reforzarán temporalmente los equipos de profesionales de la oficina regional de atención al inmigrante.

Unas 600 familias de la Región se han ofrecido ya a acoger a los menores ucranianos que llegan a la Comunidad solos o acompañados huyendo de la guerra en su país. Solo después de las correspondientes evaluaciones se les dará la autorización de acogimiento.

Para ello, se han comenzado ya diversas charlas sobre el acogimiento, según ha destacado la consejera Isabel Franco durante su intervención en el Pleno.

Franco ha informado de que desde principios de abril se habían contabilizado unas 370 plazas de acogimiento, aunque más de 1.600 personas han solicitado información. Se estima que llegarán a la Región 16.000 refugiados ucranianos.

Actualmente, desde la Consejería se realizan reuniones semanales, según la consejera, tanto con los ayuntamientos de la Comunidad como con las organizaciones del sector, aunque, a su juicio, "nunca será suficiente ayuda la que se preste a esas familias que llegan a la Región huyendo de la guerra".

Franco ha advertido de que la situación que están viviendo los ucranianos es "una de las situaciones internacionales más oscuras de las últimas décadas. Son familias quebradas por los estragos de la guerra. Seres humanos que necesitan una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos".

La consejera ha pedido más periodicidad en las reuniones con el Ministerio para abordar las necesidades de acogimiento. "En la Región pedimos que huyamos de directrices ambiguas", ha advertido señalando que "ahora es necesario hacer efectivas medidas generales que redunden en una mejor coordinación".

La consejera ha expuesto que en la Conferencia de Presidentes propusieron utilizar remanentes del plan de solvencia empresarial, que hará que en la Región tengan que devolverse 85 millones de euros "debidos a las condiciones exageradas que se imponían a las empresas" o establecer mecanismos que establezcan el coste de la energía con una bajada del IVA al tipo del 4%.

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Pedro López ha asegurado que el sistema de acogida internacional que hay en España "funciona muy bien y es modélico". A su juicio, en una situación de gravedad como la que están viviendo miles de ucranianos "no hay medias tintas, tenemos que pasar a la acción". Al igual que la consejera ha pedido a los grupos parlamentarios colaboración y lealtad en el proceso, el socialista ha solicitado al Gobierno regional que sea "igual de leal y tenga esa voluntad de colaboración con el Gobierno de España".

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos Rafael Esteban espera que la solidaridad con el pueblo ucraniano "obedezca a un esfuerzo de la comunidad occidental a acoger a las víctimas de una verdadera agresión militar". El parlamentario ha criticado a la consejera por no acudir a la Asamblea para comparecer sobre las ayudas a la dependencia, sobre los tiempos de espera para recibir la Atención Temprana o por qué no se solicitaron los fondos europeos relacionados con la inclusión. "

Por parte también del Grupo Mixto ha intervenido el diputado de Ciudadanos Juan José Molina que ha criticado a la consejera por "hacer lo que le viene en gana". Según él, Franco "no es una persona de fiar, es un muro que no escucha a nada ni a nadie". Le ha dicho que apoyan absolutamente la ayuda a los refugiados, pero "no pueden pedirnos actos de fe sobre personas que no son de fiar".

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha comentado que la distancia geográfica y cultural que nos separan de Ucrania "dificulta la comprensión del conjunto de funestas circunstancias y de bastardos intereses en juego que convierten a los ciudadanos de Ucrania en víctimas y peones del peor desastre posible de la guerra".

El portavoz del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez, considera que el modelo de atención desarrollado ha dado una respuesta "coherente" a los afectados por la guerra. "El establecimiento desde el primer momento de un teléfono de atención directa a la ciudadanía es una prueba de la previsión de la Comunidad", ha dicho el parlamentario, que no entiende las críticas por parte de la oposición a la gestión de la crisis humanitaria.

Finalmente, la diputada del PP Miriam Guardiola ha asegurado que desde el Gobierno regional "nos hemos volcado con este drama humanitario". Guardiola ha recordado que desde el primer momento en la Región se pusieron a disposición más de 500 camas hospitalarias y más de 400 camas de la UCI. "Ningún ucraniano que venga a la Región quedará desatendido porque estaremos aquí tendiendo la mano para ayudarle", ha dicho.