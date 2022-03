La Comunidad reclama un "reparto justo" de los fondos para atención a menores migrantes no acompañados

La Comunidad reclamó un “reparto justo” de los fondos para la atención de menores migrantes no acompañados, según indicó la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, tras su participación por videoconferencia, junto al resto de representantes de las comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia presidida por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Durante el encuentro, junto a la exigencia de “un reparto justo para llevar a cabo una eficaz atención a los menores migrantes no acompañados”, Franco reiteró la abstención de la Región de Murcia a la aprobación del cronograma de la Ley de protección a la infancia y adolescencia, tal y como se manifestó en la videoconferencia del pasado mes de noviembre.

Franco puso de manifiesto que, como punto de partida para iniciar la labor del grupo de trabajo que el Ministerio podrá en marcha para acompañar el proceso de distribución, “deberán aplicarse los criterios de reparto que tengan en consideración la relación directa entre el número de menores migrantes atendidos, pero ponderado por la población total, la tasa de paro, es decir, a mayor tasa de paro mayor subvención, y la RPC, es decir, que a mayor renta per cápita, menor subvención”.

Por otra parte, aunque no estaba previsto, se aprovechó la Conferencia sectorial para solicitar información sobre la situación de Ucrania y los menores no acompañados que llegan del país. Así, la consejera indicó que “se ha solicitado que se indique algún criterio a seguir con la posible llegada de menores no acompañados que se encuentren en Ucrania, si hay alguna previsión de llegada a España o cualquier otra información respecto a este tema”.

En cuanto al Plan de Acción estatal de la Garantía Infantil, Franco trasladó su malestar debido a que “no nos parece serio que desde el Ministerio se nos envíe la información sin tiempo para estudiarla y valorarla, ya que la materia es suficientemente importante como para darle más relevancia”. En este sentido, solicitó que, en adelante, “cualquier documentación sea enviada como mínimo dos días antes, tal y como se establece en el artículo 19.3 del procedimiento 40/2015, que regula los órganos colegiados”.

En este punto del orden del día, recordó que la Consejería de Política Social, a través de la Dirección General de Familias y Protección de Menores, tiene prevista la Garantía Infantil en el grupo de trabajo de la Ley de protección a la infancia y adolescencia (LOPIVI). En relación con este trabajo, la consejera se interesó por conocer qué está haciendo el Ministerio “sabiendo de la importancia y vinculación que tiene la Garantía Infantil Europea con el Fondo Social Europeo Plus”.

Por otro lado, en el apartado de Información sobre el plan de implementación de la LOPIVI, Franco reiteró que la Comunidad no tiene las competencias en Justicia “y tampoco se nos han dado directrices desde el Ministerio, especialmente para la atención a las víctimas, ni tenemos información en cuanto a las medidas que toca a adoptar con la LOPIVI”.

Por último, recalcó que la Región “mantiene reuniones con todas las direcciones generales implicadas con la inmediata creación de un grupo de trabajo integrado por organismos del Gobierno autonómico, representantes de las tres universidades y de ayuntamientos, sindicatos y entidades vinculadas con la infancia como Unicef”.