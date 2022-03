La Comunidad reclama "mayor coordinación" ante la llegada de refugiados ucranianos a la Región

El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "mayor coordinación" ante la llegada de refugiados ucranianos a la Región de Murcia.

En este sentido, la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, tras una reunión por videoconferencia con el ministro José Luis Escrivá y las comunidades autónomas, ha hecho hincapié en esa mejor armonización "dada la preocupación general existente ante la llegada de desplazados al margen de los procedimientos y controles canalizados legalmente, como consecuencia de iniciativas de particulares".

Franco ha recordado que la Región de Murcia ha mostrado "su compromiso y apoyo al Gobierno sin fisuras, poniendo a su disposición todos nuestros recursos", y ha solicitado "reciprocidad por parte de la Delegación del Gobierno en la Región para conocer de primera mano la información y no a través de los medios de comunicación, lo cual sólo dificultada la labor".

En el encuentro, la consejera ha mostrado su disposición para coordinar el punto de la 'Fundación La Caixa' que el Ministerio ha anunciado que va a centrar en Murcia, junto a Madrid, Málaga y Barcelona, y que servirá para canalizar las llegadas de los refugiados.

Durante la videoconferencia, la vicepresidenta hizo un balance de los pasos que se han ido dado desde la Región y puso en conocimiento del Ministerio que "en Murcia ahora mismo hay 650 personas que han llegado a la Región, 136 han pedido acogida de emergencia, aunque el número es mucho mayor porque van contactando con sus redes familiares", ha explicado.

Además, ha informado de que "de momento, no tenemos ningún menor no acompañado y que los centros de protección del menor de la Comunidad cuentan con plazas para todos los menores no acompañados que vayan llegando".

Asimismo, puso en conocimiento del Ministerio que "más de 500 familias se han prestado para el programa de acogida familiar o familias canguro".

Por último, ha asegurado que la Comunidad ha puesto en marcha un servicio de atención, a través del 012, para dar información referente a la protección internacional de familias o menores afectados por la situación de Ucrania.