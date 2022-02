La Comunidad organiza visitas guiadas a la exposición de San Esteban 'Atlas'

La Comunidad Autónoma, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), ha organizado visitas guiadas a la exposición que alberga el Palacio de San Esteban, ‘Atlas. Coordenadas e identidades en la colección Mariano Yera’.

Las visitas, de una hora aproximada de duración, se realizarán de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas, y los sábados a las 12:00 horas y 18:30 horas, con reserva inmediata en la misma sala, unos minutos antes del inicio.

A través de las visitas explicativas se podrá recorrer uno de los más importantes conjuntos de pintura española del último siglo, solo comparable a los de los grandes museos. El nivel de las obras reunidas es fruto de cuatro décadas de trabajo sobre el terreno con la decidida intención de apoyar la pintura en sus postulados más progresivos.

Esta exposición no se plantea como una sucesión cronológica sino como una superposición de mapas en los que se sitúa cada pintura. Las obras no se suceden por fechas, se enfrentan a sus referentes o sucesoras de manera que el espectador pueda entender cómo se tejen los vínculos genealógicos del arte español más allá de las líneas historiográficas convencionales. De esa manera es posible entender cómo algunos artistas resultan ser determinantes a lo largo del tiempo, pese a no haber sido entendidos en el que les corresponde históricamente.

Los amantes del arte de la Región podrán disfrutar de obras representativas que excepcionalmente se muestran en público, como la de Tàpies, uno de los pioneros de la renovación plástica de posguerra, pasando por el grupo El Paso, con Saura, Millares y Feito; Equipo Crónica y Equipo Realidad, hasta artistas de la talla de Gordillo, Barceló, Hernández Pijoan, Sicilia, Uslé o Campano, entre otros, a los que se unen artistas más actuales como Ángela de la Cruz.

Las grandes corrientes internacionales están presentes, pero el arte español encuentra sus singularidades desde la “veta brava” y la fuerte presencia de la tradición hasta los experimentos formales que traducen las tendencias foráneas.

En la muestra ‘Atlas. Coordenadas e identidades en la colección Mariano Yera’ el espectador puede observar la pluralidad de propuestas en cada generación, a veces incluso antagónicas, que deja ver la riqueza formal y conceptual de la pintura española a través de muchas de las obras de referencia de cada autor y el diálogo que establecen con las de cada tiempo en un despliegue diacrónico.