Comunidad y FREMM lanzan un distintivo de calidad y buenas prácticas para empresas del sector de la automoción

Fomentar las buenas prácticas en materia de consumo en el sector de la automoción es el objetivo del distintivo de calidad ‘Empresa de confianza’, puesto en marcha por la Dirección General de Consumo y Artesanía y la Federación Regional de Empresarios del Metal de la Región de Murcia (Fremm), que hoy presentó la directora general Sonia Moreno.

La directora general, que mantuvo un encuentro con empresarios de automoción, explicó que “este sello permite distinguir a las empresas que desarrollan su trabajo de manera ejemplar con el fin de que los consumidores tengan la seguridad de que el servicio que les ofrecen es de calidad”.

Este distintivo ya se puso en marcha para el gremio de cerrajería y ahora es el turno del sector de la automoción, que incluye talleres de reparación, recambistas, compra-ventas, motos, gruistas, desguaces, ITV, distribuidores de carburantes y rectificadores, entre otros. Esta campaña, con el lema ‘Vayas o vengas, confía’, tiene como objetivo que los distintivos de calidad lleguen a todos los sectores que agrupa el metal.

Para obtener este sello de calidad es necesario adherirse al Código de Buenas Prácticas que ha realizado la Dirección General y la Fremm, que incluye que la empresa esté adherida al sistema arbitral de consumo; que exhiba la adhesión al código de buenas prácticas mediante el distintivo oficial; y que utilice el modelo de presupuesto-resguardo de depósito-orden de reparación, el modelo de contrato de compraventa de vehículos usado y el cartel de precios publicados en el código.

Además, la empresa se compromete a poner el presupuesto a disposición del usuario que lo solicite en un plazo no superior a 12 días, así como a facilitar un presupuesto previo escrito con validez mínima de 12 días; en el caso de que se produzca alguna queja por parte del usuario, resolverla sin inconvenientes; en el caso de que se produzca alguna reclamación, dar respuesta en el plazo máximo de 15 días; no realizar conductas restrictivas de la competencia y no contribuir a crear ni integrarse en carteles.

De igual modo, no se podrán incluir en los resguardos presupuestos, facturas u otros documentos que emita el personal responsable del establecimiento y en las cláusulas que afecten a los derechos de los usuarios, en tamaño de letra inferior a 1,5 milímetros de altura. En el supuesto de utilizar una línea telefónica de comunicación o atención al cliente, no podrá suponer para el consumidor un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar, y si fuera de tarificación especial, será necesario facilitar, junto con la información sobre dicha línea telefónica, información sobre un número geográfico o móvil alternativo.

Esta distinción permitirá dar visibilidad al sector de la automoción en su conjunto, fortalecer la unión entre los gremios y asociaciones de la Fremm relacionados con la automoción, fomentar la responsabilidad social empresarial, impulsar la economía circular, luchar contra la competencia desleal y favorecer la seguridad vial.

9.500 empleados en el sector

El sector de la automoción en la Región de Murcia lo forman 2.300 empresas y 2.550 establecimientos, que dan empleo a 9.500 personas. El volumen de facturación anual ronda los 1.250 millones de euros. En cuanto a la dimensión de las empresas, predomina la microempresa, con un tamaño medio de 2,8 personas por taller y fundamentalmente familiar.