La Comunidad facilita el acceso a los fondos europeos Next de las empresas de economía social

La consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital pone todos los recursos de la Oficina Next Carm a disposición de las empresas y entidades de economía social para facilitarles el acceso a los proyectos enmarcados dentro del programa europeo Next Generation.

Así se lo hizo saber hoy el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, a los casi 400 socios e integrantes de la asociación Amusal durante la asamblea general de esta organización.

En este sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central incluye un componente específico sobre economía social que ejecuta el Ministerio de Trabajo y Economía Social que está dotado con 100 millones de euros y en el que no se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas.

"La economía social tiene un importante peso específico en las comunidades y juega un papel fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo. Sin embargo, este proyecto incluido dentro del Plan de Recuperación no hace mención en ningún momento a las comunidades y, de hecho, a día de hoy las autonomías no hemos recibido ni un solo euro para desarrollar actuaciones en este ámbito", lamentó Marín.

Además de esta iniciativa, a principios de junio se presentó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Social y de los Cuidados, una iniciativa diseñada a petición de las organizaciones de economía social como Amusal y dotada en esta ocasión con 800 millones de euros.

"La gestión de los PERTE por parte del Gobierno central está siendo caótica por la confusión, la complejidad y excesiva burocracia y la falta de transparencia, y eso está desincentivando la participación de las empresas, organizaciones e incluso administraciones como ayuntamientos en el programa europeo de ayudas Next Generation".

"Desde el Gobierno regional hemos actuado desde el primer momento con anticipación, prudencia y responsabilidad, y eso nos llevó a crear la Oficina Next, que se encarga de hacer un seguimiento exhaustivo de los planes y programas que está poniendo en marcha por su cuenta y sin ningún orden ni criterio cada uno de los ministerios del Gobierno. Este desconcierto pone en riesgo la eficacia y el poder transformador del programa de ayudas de la Unión Europea, algo que no nos podemos permitir, y por eso ponemos a disposición de las empresas de economía social la experiencia de la Oficina Next a la hora de orientar y asesorar en el funcionamiento de estos planes de ayudas", subrayó el titular de Hacienda.

Cuatro líneas de actuación con fondos Next y un Pacto regional

En la actualidad, además, la Comunidad está trabajando en cuatro líneas de actuación a las que pueden optar las empresas de economía social y que suman en total más de 187 millones de euros.

Se trata, en concreto, de un programa de formación en competencias digitales dotado con 60,3 millones de euros; un plan de impulso de la formación profesional dotado en esta ocasión con 10,3 millones de euros; una serie de iniciativas para seguir avanzando hacia un mercado laboral más dinámico, resiliente e inclusivo a las que se destinan 33,8 millones de euros y un plan de choque para la economía de los cuidados que cuenta con 82,9 millones de euros.

El titular de Hacienda recordó que además de las oportunidades que brindan los fondos europeos, la Región cuenta con un Pacto por la Economía Social que integra al Gobierno regional y a las principales entidades de este ámbito "y cuyo objetivo es seguir poniendo a las personas en el centro de la economía y el desarrollo".

Este Pacto, dotado con un presupuesto de más de 24 millones de euros para el periodo 2021-2024, cuenta con más de 70 medidas específicas para las sociedades laborales, cooperativas y empresas de inserción con las que se estima que se pueden crear unas 1.000 empresas y generar cerca de 5.000 puestos de trabajo estables y de calidad.

