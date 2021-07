La Comunidad estudiará nuevas medidas ante el aumento de los casos

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que este jueves por la tarde se reunirá el Comité Covid para estudiar nuevas medidas ante el aumento de la incidencia del coronavirus y la negativa del Ministerio de Sanidad a establecer una hoja de ruta común para todo el país.

La reunión se celebrará a las 18.00 horas y estará presidida por el López Miras. Posteriormente, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, informará a los medios de comunicación de las decisiones adoptadas.

En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras ha lamentado que este miércoles por la tarde, una vez más, el Gobierno de España y la ministra de Sanidad "volvieron a hacer una dejación de funciones de lo que debe ser la coordinación nacional en la gestión de la pandemia".

"El Ministerio de Sanidad dijo directamente que no se plantea tomar ninguna medida y acompañará en lo que decidan las comunidades" según López Miras, quien lo considera "impresentable" y una "irresponsabilidad".

Y es que advierte que "estamos viendo aumentos cada día de la incidencia en torno al 50 y al 70% en algunas comunidades autónomas, y cómo otros países de Europa nos ponen en su lista para decirle a sus ciudadanos que no pueden viajar a España".

Por ello, se pregunta si el Gobierno de España "no va a tomar ninguna decisión". Al contrario, critica que el Ejecutivo central "invite a tomar 17 decisiones diferentes para contener la pandemia" como hizo en la Navidad y en el inicio del curso escolar, lo que "no es efectivo ni útil".

Por tanto, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez "hizo este miércoles una manifiesta dejación de funciones en la gestión nacional de la pandemia", ha señalado que este jueves el Ejecutivo murciano "asumirá responsabilidades y tomará decisiones como lo lleva haciendo desde el inicio de esta pandemia".

"Eso sí, esta tarde, la Región de Murcia tomará las decisiones que estime oportunas en función del criterio de los expertos en Salud Pública y Epidemiología, y seguro que serán diferentes a las que se puedan tomar en Andalucía, en Valencia o en Canarias, lo que no es eficaz para contener la pandemia", ha subrayado.

De momento, ha instado a esperar a ver lo que plantean los expertos en Epidemiología y salud Pública. "En función de lo que ellos nos recomienden, así serán las decisiones que se tomen", a aseverado.

CAMPAÑA TURÍSTICA

Al ser preguntado por la campaña turística del verano, López Miras ha mostrado su esperanza en que "no se pierda", pero cree que "hay que hacer algo" porque los contagios "se están descontrolando".

"Afortunadamente, la Región de Murcia sigue siendo la segunda comunidad con menos incidencia del coronavirus, pero la incidencia del conjunto de España se está descontrolando", según López Miras, quien cree que "hay que tomar medidas ya" porque "no podemos esperar más tiempo".

Ha destacado que hay algunas comunidades "especialmente señaladas por otros países como Alemania, Reino Unido y Bélgica que van a tener problemas para este verano, y no queremos que ocurra lo mismo ni en la Región de Murcia ni en el conjunto de España".

Al ser preguntado por si abogaría por cerrar el ocio nocturno o implantar un toque de queda, López Miras ha señalado que él tomaría las decisiones que recomienden los profesionales sanitarios. "Evidentemente, tienen que evitar los contagios donde se están produciendo ahora mismo y en las franjas de edad donde se están descontrolando", ha señalado.

Ha reconocido que es "positivo" que el elevado número de contagios no esté redundando en la ocupación hospitalaria, pero ha señalado que "esto está perjudicando igualmente al sector económico de España porque estamos siendo portada de muchos periódicos de ámbito internacional de otros países que recogen que la situación de España es alarmante".

Por tanto, cree que "hay que mirar también el parámetro de la incidencia y de los contagios", de forma que "no se puede obviar algo tan importante".

Al ser preguntado por la repercusión de esta situación en el empleo, López Miras ha reconocido que "lo que estamos viendo no es bueno y, por lo tanto, no va a tener consecuencias positivas". "No sé si se traducirá en mayor o menor destrucción de puestos de trabajo, pero no va a tener consecuencias positivas".

Y es que "ser ahora mismo el país de toda Europa que está liderando la tasa de contagios y la transmisión de Covid no va a tener efectos positivos ni en la salud de las personas ni en la economía de España". Por ello, cree que hay que "tomar decisiones y escuchar a los expertos sanitarios" y si el presidente Pedro Sánchez "no va a tomar ninguna decisión de control de la pandemia, tampoco debería hacer declaraciones triunfalistas que luego nos llevan a esta situación".