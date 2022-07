La Comunidad destina 125.000 euros para que investigadores realicen estancias en el extranjero

La Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, destina 125.000 euros para que investigadores de la Región de Murcia realicen estancias en centros de referencia mundial.

La directora general de Investigación e Innovación Científica, María Isabel Fortea, indicó que “estas ayudas pretenden favorecer la actividad y colaboración científicas de los investigadores murcianos con investigadores y equipos de centros de referencia internacional, así como el aprendizaje de nuevos conocimientos y técnicas que apoyen las líneas de investigación de los candidatos y de sus equipos de origen”.

Los investigadores de las universidades y organismos públicos de investigación de la Región interesados pueden presentar las solicitudes de estas ayudas hasta el próximo 11 de julio para desarrollar estancias de hasta nueve meses en universidades y organismos de investigación situados en el extranjero de acreditado prestigio en el ámbito científico de la actividad a realizar por el solicitante.

Asimismo, los investigadores deben presentar un proyecto a desarrollar en el centro de destino y que haya sido aceptado por éste. El solicitante deberá encontrarse participando en un proyecto de investigación financiado con cargo a programas competitivos y contar con la invitación formal del grupo o centro receptor en la que se llevará a cabo la estancia. Los interesados podrán desarrollar su estancia hasta el 30 de septiembre de 2023.

Las ayudas financian una dotación económica mensual de 2.250 euros, los gastos de viaje al centro de destino y la cobertura sanitaria correspondiente.

Ayudas en 2021

Durante el año pasado se concedieron en esta convocatoria 12 estancias externas que permitieron a investigadores murcianos trabajar en centros de investigación tales como Princeton University (Estados Unidos); Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (Alemania); Università Politecnica delle Marche (Italia); Harvard University (Estados Unidos); Bibliotheca Hertziana (Italia); School of Philosophy, Religion and History of Science, University of Leeds (Reino Unido); New York University School of Medicine. Langone Health Autonomic Disorders Fellowship Program (Estados Unidos); West Virginia University - College of Physical Activity and Sport Sciences (Estados Unidos); Centro ALGORITMI (Portugal); MRC-PPU University of Dundee (Reino Unido); Mathematics Department. University of California, Santa Barbara (Estados Unidos) o la Universidad de Lund (Suecia).