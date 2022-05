La Comunidad constata la "falta de voluntad" del Gobierno de España

El Gobierno regional constató hoy "la falta de voluntad del Gobierno de España para poner fin a la entrada de agua dulce y nutrientes por ramblas al Mar Menor, lo que supone abandonar el ecosistema a su suerte, algo que toda la sociedad debe conocer. No nos detallan ni qué actuaciones van a llevar a cabo ni cuándo las ejecutarán, y el Mar Menor no tiene espera".

Así lo explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras mantener una reunión en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y en la que también estuvo presente el portavoz del Comité de Asesoramiento Científico, Emilio María Dolores, y el director general del Agua, José Sandoval.

"Todos los científicos nos vienen alertando hace meses. El Mar Menor no podrá soportar la masiva entrada de agua dulce y nutrientes y está a un paso de una nueva crisis ecológica y ante ello nos sorprende el pasotismo del Ministerio ante esta emergencia medioambiental para la que no ofrecen medidas urgentes ni alternativas reales", añadió el consejero.

"No es normal que el bombeo de la rambla del Albujón lleve meses parado, según han detectado los técnicos analizando los aforos que se vienen haciendo de forma periódica y no nos den explicaciones sobre ello, quizá desde el Gobierno de España no sean conscientes de las nefastas consecuencias que está ocasionando al ecosistema", explicó, "ya que mientras la comunidad científica nos insiste en que lo prioritario es rebajar el nivel del acuífero y poner fin a los vertidos por ramblas, los meses pasan y el Ministerio no ha adoptado ni una sola medida encaminada a ello". Luengo insistió en que "parece que ya se les ha olvidado que en verano de 2021 todo empezó igual, con una denuncia de que el bombeo estaba parado y ¿qué más tenemos que hacer para que entiendan que es prioritario evitar que siga entrando agua al Mar Menor?"

Por todo lo anterior, Antonio Luengo volvió a ofrecer al Gobierno de España la firma del convenio "que nos permita ejecutar desde el Gobierno regional las actuaciones necesarias para evitar que siga entrando agua, ya que no tienen intención de llevarlas a cabo, que nos dejen hacerlo a nosotros".

Acción del Gobierno regional

El encuentro sirvió también para hacer balance de las actuaciones que el Gobierno de López Miras está llevando a cabo para la protección y recuperación del Mar Menor, "empezando por las actuaciones en origen, como la aplicación de la Ley a los diferentes sectores productivos, a lo que se suma la limpieza continuada de playas, las mejoras en las redes de saneamiento o la construcción de infraestructuras para la captación de agua ante episodios de lluvias, evitando su entrada al Mar Menor".

Según Luengo, "son muchos los ejemplos de actuaciones que la Comunidad tiene en marcha hoy, y a la vista de cualquier persona, como la construcción del tanque ambiental de Torre Pacheco, los colectores de San Javier o de Los Alcázares, la instalación de 1.000 sondas de humedad, la reparación de tuberías de saneamiento, la monitorización permanente del ecosistema, los cursos formativos o el control e inspección de las medidas exigidas en la Ley del Mar Menor", destacó.

Defensa del Trasvase Tajo-Segura

Otro de los asuntos tratados en la mañana de hoy fue la situación hídrica del Levante, tras la reciente aprobación del Plan Hidrológico del Tajo "que condena a muerte al Trasvase Tajo-Segura, por la aplicación de unos criterios partidistas y sectarios que solo buscan el cierre de esta infraestructura, limitando el progreso económico, social y medioambiental de la Región de Murcia".

"No tenemos ninguna confianza en que el Consejo de Ministros revierta esta decisión, dado que en la hoja de ruta del Gobierno de España siempre ha estado acabar con el trasvase, por lo que confiamos que sean los tribunales los que dicten justicia y pongan fin a esta política sectaria en la que no priman los intereses nacionales y el reparto justo de unos recursos que no tienen dueño", recordó Luengo.

"Hoy más que nunca es necesario que todos los implicados nos sentemos en la misma mesa y se debata con seriedad y rigor científico el futuro hídrico de España, haciendo una distribución que lleve el agua de donde sobra a donde falta, y dé certeza a los agricultores y consumidores sin tener que estar a expensas de decisiones como las del Gobierno de España, que tanto perjudican a todo el Levante español", concluyó.

