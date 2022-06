Comienza la sección oficial del XII IBAFF con 19 películas de 20 nacionalidades

El Festival Internacional de Murcia IBAFF afronta su fase competitiva con la proyección de la Sección Oficial de la duodécima edición; la entrega de los premios correspondientes; un nuevo apartado de audiovisual local con Panorama IBAFF Murcia; más propuestas del Panorama IBAFF Infantil; la invasión de la calle con Panorama IBAFF Municipio; y el foco en el cine como vehículo para la labor social con un Panorama IBAFF Solidario más multitudinario que nunca. Además, el IBAFF mantiene su alianza con OCULTO TV, la plataforma audiovisual del Ayuntamiento de Murcia, para seguir dando visibilidad al talento de la Región con una sesión muy especial. Sin olvidar el Panorama IBAFF Joven, en el que se ofrece a estudiantes y profesorado de Institutos de la Región de Murcia la posibilidad de ser parte activa del festival a través de formación cinematográfica, visionado de cortometrajes y fallo de un premio propio.

El festival ha sido presentado por el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, acompañado del director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de Murcia (ICA), Manuel Cebrián.

El edil de Cultura ha destacado el notable incremento experimentado en las inscripciones, con 701 películas, 300 más que en última entrega. Una edición, ha recordado García Rex, "que ya comenzó en el mes de marzo, con un adelanto en modo formativo bajo la marca ‘Panorama', con seminarios y talleres y en la que se puso el foco especialmente en el papel de la mujer en el cine, reconociendo la figura de Margarita Lozano, así como el trabajo de realizadoras murcianas".

Sección Oficial: 19 películas de 20 nacionalidades

Bajo una filosofía viajera, de libertad y creación, el IBAFF vuelve a brindar al público la opción de experimentar otras maneras de entender el cine. La programación del IBAFF XII está, como siempre, integrada por propuestas de difícil acceso en los circuitos comerciales convencionales que de otra manera no podrían verse en la ciudad de Murcia.

Este año se inscribieron 701 filmes, un 88% de cortometrajes y un 12% de largometrajes, tanto ficción como documental, experimental y animación.. Finalmente, la Sección Oficial de Largometraje 2022 la conforman 10 títulos que ofrecen una pequeña representación de diferentes puntos de vista sobre la experiencia humana contemporánea.

Películas de carretera que muestran mucho menos de lo que cuentan y que transitan por las curvas de los caminos del cine de Kiarostami (Hit the Road, del iraní Panah Panahi. 93'); directores legitimados por voces de mujeres que cantan a Una elefanta sobre la tela de una araña de casi 110 años (del español Rolando Díaz.78'); experiencias sensoriales que subvierten ideologías y gritan contra extremos religiosos y opresión a la mujer (Medusa, de la brasileña Anita Rocha da Silveira. 127'). Robinson Crusoe modernos que nos plantean si hay armonía entre la naturaleza y la humanidad (con la suiza Nostromo, de Fisnik Maxville. 82'); viajes de ida y vuelta a Arica para cuestionarnos si son los datos suficientes para ajusticiar una realidad innegable (con el filme de Lars Edman y William Johansson Kalen, coproducción de Suecia, Chile, Bélgica, Noruega y Reino Unido. 90'); La visita y un jardín secreto (Irene M. Borrego. España. 65'), o el cine como necesidad y destilador de procesos vitales; la amenaza de la sequía, la certeza de la muerte y la trascendencia del amor en Utama (Alejandro Loayza Grisi. Bolivia, Uruguay y Francia. 87'); tres historias mediterráneas que llenarán de sonidos del mar la sala de la Filmoteca de Murcia, (Stories from the Sea, del austriaco Jola Wieczorek, que será estreno nacional); el reflejo de cómo los espacios íntimos corren el riesgo de ser arrasados por la insensible voluntad de una esfera pública que rara vez atiende a las necesidades de los individuos (Costa Brava, Líbano de la directora libanesa Mounia Akl, producción compartida por España, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Qatar. 106'); y Diarios de Otsoga (de los portugueses Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes.102') para recordar que hay que bailar y recordar la importancia de las respuestas a nuestras reflexiones.

En cuanto a los cortometrajes seleccionados para la Sección Oficial se han establecido dos programas con los 9 trabajos seleccionados, de los cuales cuatro son estrenos en España y tres estrenos absolutos; dos de los murcianos Paolo Natale (Día en la nieve, Paolo Natale. España. 10') y Alfonso Riera (Campesino sin tierra. 15'), y el de la realizadora y artista peruana Lucía Flórez (Shirampari, herencias del río, 15'). Así, con los filmes programados el público del IBAFF acompañará a un joven colombiano que se convierte en repartidor de comida a domicilio en Suecia a ritmo de punk (Pink Rider, de Daniel Aguirre, España y Suecia. 11'); será participe de gestos sencillos pero necesarios (Flowers blooming in our throats, de Eva Giolo. Bégica e Italia. 9'); o podrá participar en el trabajo humilde y mágico de un artesano de la piedra (Bancal, de Rafael Montezuma. España. 29'). También se enfrentará a una representación de la violencia a través de un juego de niños (Los niños lobo, Otávio Almeida. Brasil, Cuba. 18'), al avatar de la directora Suzannah Mirghani en Virtual Voice, y a un recuerdo de la vida que fue y se fue en We love life (Hana Vojackova. Reino Unido. 7').

En la sesión inaugural del IBAFF XII, que tendrá lugar este viernes 17 de junio a las 20h en la Filmoteca Regional, se proyectará una sesión doble con dos cortometrajes que forman parte de la sección Panorama IBAFF Murcia: El intérprete de los deseos, de Esther Ruiz (40'), y Los sueños dormidos (22'), de Ramón González Palazón.

El Jurado Oficial -compuesto por expertos relacionados con diferentes facetas de la industria, la docencia y los medios de comunicación- entregará sendos galardones de entre las películas a concurso en la Sección Oficial: Mejor Largometraje, dotado con 10.000€, y Mejor Cortometraje, con 6.000€.

Los jurados profesionales de la Sección Oficial de Largometraje de esta edición serán Cloe Masotta Lijtmaer -Doctora en Comunicación por la Universitat Pompeu Fabra y miembro de la Asociación Catalana de la Escritura y la Crítica Cinematográfica-, Andreu Adam Rubiralta -graduado en Cine y Fotografía Cinematográfica por la ESCAC y Director de fotografía de proyectos como La Peste: la mano de la Garduña, de Alberto Rodríguez para Movistar, Veneno, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, o La novia gitana, de Paco Cabezas- y Miguel Zozaya Fernández -Doctor en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad del País Vasco y miembro del comité de selección del Festival Punto de Vista desde 2018-.

Por su parte, la actriz murciana Eva Llorach -Goya a Actriz Revelación por Quién te cantará de Carlos Vermut en 2019 y actualmente terminando de rodar la serie para RTVE Los pacientes del Doctor García, basado en una novela de Almudena Grandes, y la ópera prima de la realizadora Celia Giraldo Un lugar común-, Didac Palou Mayordomo -montador de cine entre otros muchos proyectos de Estiu 1993 (2017) de Carla Simón, licenciado en Ingeniería de Telecomunicación por la ETSETB de la Universitat Politècnica de Catalunya y miembro de la Academia del Cine Catalán-, y el cartagenero Raúl Liarte Conesa -guionista y asistente de dirección de El Año Del Descubrimiento (2020), camarógrafo, docente y programador, profesor de escritura creativa y guion cinematográfico en el Master de Guión en la universidad Carlos III de Madrid- serán los encargados de fallar el premio de Mejor Cortometraje del Sección Oficial.

De entre los mismos filmes, se seleccionará un Premio del Público para ambas categorías. Un premio resultante de la decisión promediada (50%) entre el voto del Jurado Popular y el voto del público asistente al festival (50%). También se concederán el Premio IBAFF Joven -votado por estudiantes de institutos de la Región-; el Premio Arrebato -que reconoce la trayectoria, evolución y firme interés por descubrir al público nuevas experiencias audiovisuales-; y el Premio Honorífico.

Sección Oficial Panorama IBAFF Murcia para visibilizar el talento de la Región

Como novedad, el equipo del IBAFF ha decidido incorporar un apartado a la Sección Oficial, bautizado como Panorama IBAFF Murcia, para el que se han programado una serie de trabajos audiovisuales realizados en la Región y/o por creativos murcianos que optarán a un galardón de 3.000€. Una selección de filmes que han sido programados desde OCULTO.TV, la plataforma audiovisual del Ayuntamiento de Murcia, para dejar constancia del salto de calidad que el sector audiovisual murciano ha experimentado durante los últimos años, siendo punta de lanza en muchas disciplinas y aportando profesionales de referencia para el circuito nacional e incluso internacional.

La programación de este Panorama IBAFF Murcia 2022, una categoría con vocación de continuidad, está integrada por dos largometrajes -El Salas, de Alberto García Marqués, y A diente de perro, de José Luis Estañ - y dos programas de cortometrajes con un total de 11 trabajos realizados por Carlos Saiz (Muerte Murciélago), Blas Egea (RWYS), Eva Libertad & Núria Muñoz (Sorda), Javier Lara (Fast Youth), Pedro Manuel García (82 cosas que tengo), Víctor Clemente (Esquina con Broadway), Álvaro Company & Meka Ribera (Mesa para 3), Elena Marcelo (Miss Finiquiting), Alfonso G. Cañadas (Daguestán), Alvaro López Alba (La Mancha) y Gonzalo Ballester (Karim).

El jurado que decidirá la película ganadora de esta categoría está integrado por Sonia Marcos -graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Murcia, directora de producción en todo tipo de proyectos (largometrajes, cortometrajes, documentales, spot publicitarios, videoclips y programas de televisión) y socia de AMMA (Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales)-; Felipe Rodríguez Torres -crítico cultural especializado en cine y cómics, profesor del Master de Crítica de la ECAM y licenciado en Publicidad y RR.PP. por la UCM- y Lourdes Pérez Izquierdo -licenciada en Comunicación Audiovisual y Experta en RSC, coordinadora de Programación del IBAFF, posición que compagina con su trabajo como coordinadora en el departamento de integración de contenido de Olympics.org, plataforma audiovisual del Comité Olímpico Internacional-.

OCULTO TV, el escaparate perfecto para el imaginario del IBAFF

Además de las proyecciones de Sección Oficial y Sección Oficial Panorama Murcia, también tendrá lugar la sesión OCULTO.TV PRESENTS: IBAFF XII Music videos, con la proyección de 11 videoclips con sello murciano. Una nueva oportunidad para disfrutar del trabajo que se está haciendo en Murcia y descubrir lo prometedor que es lo que está por llegar. Así, El Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF mantiene su alianza con la plataforma audiovisual del Ayuntamiento de Murcia, para seguir dando visibilidad al talento de la Región. OCULTO TV es el escaparate perfecto para mostrar el tipo de creaciones audiovisuales que habitan el imaginario del IBAFF.

Los trabajos seleccionados son Murcianica, de Maestro Espada - Oriol Guanyabens; Creepy Monster, de Goblin circus - Roger Clemente; Mundo nuevo, de Adaora - Alfonso Riera; Lô Amantê de Çan Pablo, de Califato ¾ - Nabil Ejey; We live forever, de The Prodigy - Manson; Las Vegas, de Mala Cotton & Oso Peligro - Jesús L. Melgares; Estanco 36, de Los Chivatos de Ana Frank - Gómez Selva & Mikel Macua; Un ala rota, de Rocio Marquez & Bronquio - Joaquín Luna; Malos tiempos, de Firmado Carlota - María Balboa & Nicolás Carro; Sra Smit, Jaime Lorente- León Santana; Family, de Hien - Humberto Besa; Nunca entenderán, de Orslok - Pablo Amores.

IBAFF Joven: el premio de los institutos de Murcia

En el Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF los jóvenes tienen su momento de protagonismo con un premio otorgado por un jurado integrado por estudiantes de diferentes institutos de la Región de Murcia. Este proyecto ofrece al alumnado conocimientos básicos del mundo cinematográfico, la sensibilización ante el lenguaje audiovisual y los formatos no tradicionales, las nuevas narrativas y formas de expresión visual, y el desarrollo de una aptitud y actitud crítica formando personas preparadas para ver y valorar el cine, y, por extensión, cualquier otra manifestación del individuo.

El festival busca la participación directa de los estudiantes propiciando un proyecto didáctico de dimensión internacional, en el que se trabaje con el profesorado de los centros educativos en torno al valor de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, así como su vinculación y uso para el génesis y desarrollo de las artes audiovisuales. Los cortometrajes visionados en esta sección y que aspiran al galardón serán: Virtual Voice, Día en la nieve, Pink Rider, We love life y Flowers blooming in our throats.

Panorama IBAFF Infantil: diferentes formatos y formas de contar

Desde el festival existe especial interés por motivar a los más pequeños pues su imaginación es fuente de creatividad para presente y futuro. El Panorama IBAFF Infantil busca formar a los niños proyectando películas de difícil acceso, piezas cortas donde el idioma no supone una barrera para su entendimiento y donde la belleza visual se convierte en un nuevo lenguaje promotor para futuros artistas. Son, en definitiva, otros tipos de cine, donde la animación experimental, las técnicas más antiguas y las más contemporáneas conviven escapando de los convencionalismos más comerciales. Una manera de disfrutar de diferentes culturas donde el cine no sólo es entretenimiento sino aprendizaje y arte.

Los días 17, 18 y 19 de junio, los niños seguirán teniendo su espacio con una muestra de cine infantil internacional de animación. Así se proyectarán nueve producciones procedentes de Canadá, Israel, Bulgaria, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca y Francia. Una pequeña selección que corrobora que en el cine infantil también existen diferentes formatos y formas de contar. Los filmes visionados serán: el largometraje La estrella de los simios y los programas de cortometrajes Dunia y otros cuentos del mundo y Nieves y los árboles mágicos. Un puñado de historias sobre el descubrimiento del mundo, con sus luces y sombras, imaginación, ingenio, animales y aventuras.

Panorama IBAFF Municipio: invasión cultural de la calle

La filosofía del equipo del Festival Internacional de Cine de Murcia es tratar de incorporar novedades cada año de manera que la dimensión del IBAFF crezca y vaya calando en el tejido cultural de la ciudad dinamizando la agenda de ocio de los murcianos. Tras ampliar su programación con el Panorama Marzo, en esta duodécima edición el festival ha ido un poco más allá con la creación de su Panorama IBAFF Municipio. Una iniciativa que llevará una representación del cine del festival a los vecinos de Beniaján, El Palmar y Puente Tocinos con sesiones fílmicas al aire libre.

En esta ocasión la película proyectada -que será la misma en las tres pedanías escogidas- forma parte de la programación del IBAFF Infantil. Una sesión familiar pensada para disfrutar con los más pequeños del buen clima que ofrece la ciudad y en la que se podrá visionar Dunia y otros cuentos del mundo. Cuatro cortometrajes de animación con historias protagonizadas por niñxs luchadoras, imaginativas y esperanzadoras que representan la unión de culturas y la necesidad de acoger y respetar al otro.

Panorama IBAFF Solidario, una labor en crecimiento

Desde hace años, el Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF se ha propuesto facilitar la cultura a todo tipo de públicos. Para ello en cada edición se organizan actividades para acercar la programación del festival a diferentes colectivos con necesidades especiales. Una labor que es posible gracias a la colaboración con asociaciones que trabajan a diario en la Región de Murcia para eliminar barreras y etiquetas. Organizaciones sin animo de lucro que gracias a su mediación -ya sea en sus propias instalaciones o en la Filmoteca Regional- permiten al equipo del festival mostrar sus propuestas audiovisuales a grupos de espectadores que no pueden acceder a ellas como desearían. Una cooperación que cada año va creciendo y que en esta duodécima edición del IBAFF suma ya 10 aliados para alcanzar su meta.

Así el cine del IBAFF -con la proyección de su programación del IBAFF Joven y el IBAFF Infantil- ha llegado a los internos del Centro Penitenciario Campos del Río II -de la mano de la ONG Solidarios para el Desarrollo-; personas con parálisis cerebral y patologías afines -gracias a Astrapace-; personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual -con Assido-; personas que luchan con el estigma de padecer un problema de salud mental -gracias a la Fundación Soycomotú-; menores y jóvenes vulnerables o en dificultad social -con la ayuda de la Fundación Diagrama-; parte de los enfermos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca -dentro del programa Aulas hospitalarias de la Plataforma Aulas Hospitalarias Región de Murcia-; personas en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial -de mano de CEPAIM-; personas con adicciones -a través de la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial ISOL-; personas excluidas y sin hogar -con Cáritas o la Fundación Jesús Abandonado de Murcia-.

