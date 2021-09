COAG-IR Murcia traslada a Hugo Morán sus propuestas para recuperar la laguna

Miembros de COAG-IR Murcia han trasladado este jueves al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, varias propuestas para abordar la situación del Mar Menor, en el marco de una reunión en la que han destacado el papel que debe desempeñar el sector agrario en la mejora de este ecosistema natural, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El responsable de agua de COAG-IR, Pedro Gomariz, y el presidente de COAG-IR Cartagena, Vicente Carrión, han asegurado que la agricultura, si bien fue en el pasado "parte del problema", ahora podría ser "una gran solución" para avanzar en la recuperación de la laguna salada.

En este sentido, han ofrecido al Ministerio para la Transición Ecológica tres medidas para contribuir a mantener en buen estado el Mar Menor.

En primer lugar, la organización ha insistido en que las prácticas que a día de hoy se emplean en el Campo de Cartagena "no tienen un impacto significativo", puesto que "se trabaja con técnicas de precisión que ajustan los nutrientes a las necesidades estrictas de los cultivos".

En este sentido, COAG-IR ha solicitado al secretario de Estado de Energía que dé orden a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para que haga públicos, a través de su página web, los perímetros legales de riego importantes ahora en el proceso de desnitrificación, y que desmantele "todo lo que no tenga concesión".

En segundo lugar, ha asegurado que para los agricultores de la zona es esencial limpiar el acuífero de nitratos y otros elementos que hayan podido llegar, por ejemplo, de la actividad minera pasada, porque "no es suficiente con no realizar nuevos aportes de nutrientes -nitratos del agro y fosfatos de aguas residuales urbanas- para que el pasado no vuelva a hacerse presente".

Según ha explicado la organización agraria, Morán ha adelantado que se van a acometer actuaciones en cuatro ramblas para evitar aportes de la minería, así como sobre el resto de las ramblas vertientes al Mar Menor, al objeto de evitar inundaciones en la cuenca y arrastres al mar.

Asimismo, han apuntado que los otros nutrientes que llegan al Mar Menor, los fosfatos, que proceden de aguas residuales, bien tratadas o no, "deben ser también objeto de acción", según COAG-IR. El Secretario de Estado "ha comunicado que está colaborando con los ayuntamientos de la zona para mejorar el saneamiento y la depuración de las aguas residuales, claves en este proceso".

Además, COAG-IR Murcia ha propuesto que, a través del Plan Vertido Cero, se inicien las obras necesarias para extraer las aguas del acuífero, con el fin de tratarlas y acometer las acciones necesarias para evitar el vertido de nutrientes.

"Precisamente, los cultivos del Campo de Cartagena pueden realizar un tratamiento natural de ambas aguas con cargas altas de nitratos y fosfatos: usar estas aguas para riego, en combinación con bionutrientes que faciliten esta acción a las plantas, permitiría que en un futuro no se repitieran aportes de nutrientes nitratos del acuífero y nutrientes fosfatos de las aguas residuales, puesto que las plantas los asumirían sin dejar residuos", han indicado desde la Coordinadora.

Igualmente, ha indicado que la correcta regulación de la desalobración y la desnitrificación privada de las aguas procedentes de pozos legales será clave en el periodo de alegaciones del nuevo Plan de Cuenca del Segura, como medida para contribuir a limpiar las aguas contaminadas del acuífero.

En tercer lugar, ha solicitado a Morán el desarrollo de infraestructuras para captar las aguas de lluvia en colaboración con los agricultores, y evitar así que vayan al Mar Menor con los arrastres del suelo y las aguas de las plantas de depuración de aguas residuales urbanas, que quedan a merced de las escorrentías que provocan las precipitaciones. Estas aguas pueden ser también filtradas a través de las plantas.

COAG-IR Murcia ha recordado, asimismo, que representa y defiende un modelo de agricultura sostenible y social, alineado con la Agenda 2030 y vinculada al territorio y familiar.

"Un modelo apartado de la agroindustria extractiva de capital proveniente de fondos de inversión que se han instalado en la zona y que han supuesto una importante presión adicional para los suelos. Ni que decir tiene que esta organización no defiende ni ampara ninguna práctica agronómica que no esté conforme con la legalidad", ha concluido la Coordinadora.