COAG advierte que el sistema agrario" da pasos hacia su desaparición"

COAG Región de Murcia ha advertido que el sistema agrario actual, con costes altos y precios bajos en origen que contrastan con los precios que abonan los consumidores, "da pasos hacia su desaparición", según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.

En concreto, COAG ha hecho estas declaraciones en el balance del año 2022, que ha sido "muy difícil" para el campo murciano "por las importantes mermas en las cosechas provocadas por una climatología adversa y el incremento sin precedentes de los costes de producción".

Por otra parte, la organización agraria ha afirmado que "la amenaza de un futuro sin agua suficiente ensombrece el corto, medio y largo plazo del sector agroalimentario, con el reto de fondo de avanzar hacia el relevo generacional y la digitalización".

FRUTALES

En lo que respecta a los frutales, COAG ha señalado que el 99% corresponde a regadío y "se ha visto afectado por las inclemencias climáticas, de lluvias en plena floración y, mayoritariamente, por los pedriscos, que han influido en la bajada de producción y menor calidad".

Los costes de producción se han incrementado por encima de un 30% con respecto al 2021, en algunas variedades hasta un 40%, como en variedades con afección de mosca y tardías en la Región. Asimismo, ha lamentado el el incremento de los costes de la energía, electricidad y gasoil, que en algunos momentos han subido más de un 100% con respecto al 2021.

También ha remarcado el aumento de los costes de mano de obra, tanto por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, como por un descenso en la productividad al no contar con mano de obra con especialización, lo que se traduce en que "es preciso contratar a más personas que en ejercicios anteriores para hacer idénticos trabajos".

De la misma forma, ha señalado que se están notando los problemas en exportación derivados de la pérdida del mercado ruso y de Ucrania, al tiempo que "es cada vez más grave la competencia desleal de terceros países productores de fuera de la UE".

Por otro lado, ha señalado que las lluvias persistentes en la Región durante el mes de abril y mayo "han llevado a una situación desconocida hasta ahora" por su gravedad, con "inundación del terreno, por lo que no se puede faenar con el barro ni con los días de lluvias, y la posterior asfixia radicular de la arboleda con los problemas de hongos derivados".

Además, debido al agua, el polen estaba mojado y las abejas no volaron en sus fechas y no polinizaron variedades que no son auto fértiles, lo que ha ocasionado pérdidas del 100 por 100 en parcelas concretas de variedades de albaricoque, sobre todo.

COAG también ha remarcado la afección de pedrisco y heladas en muchas zonas; todo ello acompañado de un estancamiento inverosímil de los precios de mercado.

Con todos estos agentes adversos y viendo que la poca fruta que quedaba en España estaba en Murcia, COAG preveía que se vendería a buen precio, pero la realidad es que "no ha sido así" y el precio ha subido solo unos céntimos con respecto al 2021 (al contrario que los costes), mientras que la producción ha caído de 30% a un 50%

"Cada vez queda más claro que la aplicación de la ley de la cadena alimentaria no ayuda al productor, que ve como campaña a campaña pierde poder adquisitivo, entrando en caída libre de pérdidas al final de las campañas productivas", según COAG, que ha reclamado "medidas urgentes" en torno al abaratamiento de energías y de insumos.

HORTALIZAS Y VIÑEDOS

En lo que respecta a las hortalizas, COAG ha manifestado que la situación es "muy mala y extremadamente preocupante" ya que en 2022 tuvo lugar un episodio de lluvias intensas que resultaron "un quebranto sin precedentes para la cosecha". Además, las temperaturas "están siendo anormalmente altas", por lo que las cosechas se solapan y adelantan". "La única esperanza es que llegue el frío normal para estos meses y tengamos lluvias", según COAG.

En cuanto al viñedo, ha señalado que la situación climática de falta de lluvias en los meses de septiembre 2021, hasta finales de marzo 2022, hizo que en muchas zonas de la región el cultivo tuviera una brotación con dificultades. A continuación, y por los episodios de lluvias persistentes de marzo a mayo, se produjeron muchas reacciones anormales en la planta.

Todo esto, junto con la posterior situación de falta de lluvias hasta el final del ciclo productivo y algunos episodios de pedriscos, ha provocado que en la mayoría de la zona de secano se produzca un déficit de producción de entre el 30 y el 35 por ciento de la cosecha normal.

ALMENDRA Y OLIVAR

Por su parte, la almendra ha afrontado una campaña con "muchas dificultades", empezando por la influencia de sequía, las lluvias persistentes, ataque de hongos, plagas de avispilla, y "tigre del almendro".

La producción a nivel regional se ha visto reducida a menos de la mitad de lo que sería una campaña normal, produciéndose en algunas zonas hasta una reducción del 70%, ya que los tratamientos no han sido eficaces para ningunas de las plagas y hongos.

En cuanto al olivar, al igual que en los cultivos anteriores, la sequía arrastrada desde la campaña anterior, seguida del episodio excepcionalmente largo de lluvias persistentes, afectó de manera muy importante a este cultivo. La producción se ha visto "considerablemente afectada", con unas pérdidas que en algunas zonas han llegado también al 70% de una producción normal.

GANADERÍA

COAG también ha puesto de manifiesto una situación "muy complicada" para el sector de la ganadería, "muy afectado por la falta de cereales y pastos, así como por las grandes subidas de las materias primas".

En cuanto a las incertidumbres, ha puesto de manifiesto la "falta de rentabilidad, como consecuencia del alza de los costes". Y es que "han subido todos los precios en general un 27%, los piensos lo han hecho un 40%".

En lo que respecta a la apicultura, ha aseverado que el sector actualmente sufre una "grave caída en la rentabilidad de las explotaciones, debido, principalmente, a la caída en la producción arrastrada desde más de dos años, que ronda el 60% de lo que sería una cosecha normal"

El sector de cítricos ha sufrido un año "especialmente complicado" por las extraordinarias mermas en producción, que puede cifrarse en torno a un 50% a nivel de explotación, debidas fundamentalmente a las inclemencias climáticas señaladas.

En cuanto a los cereales, COAG afirma que las inclemencias han provocado que la producción, en términos generales, alcance en la región en torno al 40 por ciento de una cosecha normal. Al igual que en otros sectores a esto se une el problema añadido del incremento desorbitado de costes de producción.

En lo que respecta a la flor cortada, COAG estima que este año 2023 va a descender alrededor de un 30% la producción, lo que, sumado a la subida de los precios de los costes hace "prácticamente inviable la producción".

AGUA

"En la Región sufrimos, y cada año de forma más acentuada, recortes y regulación que dificulta acceso al agua para riego", según COAG, que dice estar "muy pendiente" de los caudales ecológicos en el Tajo.

"La falta de depuración conveniente en municipios muy importantes del centro de la península condicional severamente a las cuencas y afecta a los usos, lo cual nos perjudica, especialmente, en la Región de Murcia", ha aseverado.