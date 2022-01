‘Clásicos en enero’ continúa en los teatros de Murcia

El Teatro Circo Murcia (TCM) y el Teatro Romea acogen esta semana dos nuevos espectáculos del ciclo ‘Clásicos en enero': ‘El avaro de Molière', montaje musical de Atalaya Teatro (Premio Nacional de Teatro 2008), y ‘Lope y sus Doroteas', un texto de Ignacio Amestoy con el que nos adentraremos en el universo de Lope de Vega.

Asimismo, los tres teatros municipales ofrecen otras propuestas teatrales y musicales entre las que también destacan el concierto de Quique González y la obra ‘Puños de harina', que llegará al Teatro Bernal el sábado para invitar a reflexionar sobre violencia, homofobia, racismo y masculinidad.









Homenaje a Molière

En este 2022 se celebra el 400 aniversario del nacimiento del francés Jean-Baptiste Poquelin, Molière, uno de los grandes dramaturgos de la historia. Y la compañía Atalaya Teatro adapta por primera vez una de sus obras más aplaudidas, ‘El avaro', que llegará el viernes, 28 de enero (20h), al TCM tras su reciente estreno en Valladolid.

‘El avaro de Molière', dirigido por Ricardo Iniesta y con ocho actores en escena encabezados por Carmen Gallardo, se enmarca en los grandes proyectos de Atalaya. En concreto, entre sus proyectos musicales, tras los éxitos de ‘La ópera de 3 centavos' y ‘Marat/Sade'. Se trata asimismo de un montaje que profundiza en el lado más mezquino y egoísta del ser humano, en sus ansias de dinero y poder. 12, 15 y 18 euros es el precio de las entradas, a la venta en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas), y a través de www.teatrocircomurcia.es.

Al día siguiente, la música llegará al Teatro Circo Murcia con Quique González y la gira de presentación de su último trabajo, ‘Sur en el valle'; título inspirado en el viento de la cornisa cantábrica portador de sucesos y comportamientos insólitos y al que se asocian todo tipo de leyendas. Un misterio que de algún modo también envuelve estas nuevas canciones. Más alejado de los sonidos a la americana de otros discos, ‘Sur en el valle' busca nuevos paisajes sonoros y otorga mayor protagonismo a instrumentos acústicos. Las entradas se pueden adquirir por 25, 28 y 30 euros.

El universo de Lope de Vega

El Teatro Romea también comienza la semana recordando a Molière con otra de sus grandes comedias, ‘El enfermo imaginario'; un montaje a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) y dirigido por César Oliva Bernal. La entrada para esta representación, que tendrá lugar el miércoles, 26 de enero (20h), es gratuita previa retirada de invitación en taquilla.

El sábado, 29 de enero (20h), el ciclo ‘Clásicos en enero' continuará con ‘Lope y sus Doroteas', un texto de Ignacio Amestoy que dirige Ainhoa Amestoy y que nos presenta a un Lope de Vega que, mientras redacta sus obras de madurez y recuerda sus aventuras sentimentales, debe lidiar con la rebelión de su hija pequeña. Estamos ante un texto que habla de la vida y la muerte, del amor y el celestineo, del relevo generacional y de la labor creativa y la cultura en el siglo XVII. Un montaje protagonizado por Ernesto Arias, Lidia Otón, Nora Hernández y Daniel Migueláñez.

El precio de las entradas para ‘Lope y sus Doroteas' es de 10, 12 y 15 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Romea (abierta de martes a viernes, de 11 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio del espectáculo) y a través de la página web www.teatroromea.es.

Y también el Romea propone para este sábado, 29 de enero (12h), un nuevo cuento en inglés de ArenaAprende: ‘Goldilocks and the Three Bears'. Elena Serrano será en esta ocasión la encargada de narrar a los más pequeños la inmortal historia de Ricitos de Oro en el Salón de los Espejos. Las entradas están a la venta al precio único de 5 euros.









‘Puños de harina' en el Bernal

El Teatro Bernal acogerá por su parte este sábado, 29 de enero (20h), ‘Puños de harina', de El Aedo Teatro. Un espectáculo pensando especialmente para el público joven que explora la violencia, la homofobia, el racismo y el significado de ser "un hombre de verdad". Siguiendo la estructura de un combate de boxeo, este monólogo escrito, dirigido e interpretado por Jesús Torres, enfrenta en diez asaltos dos historias: la de Rukeli, el boxeador alemán y gitano que desafió a Hitler en la Alemania nazi, y la de Saúl, un gitano homosexual que, en la España rural de los años 80, busca su identidad en el seno de una familia tradicional.

‘Puños de harina', Premio Teatro Autor Exprés 2019 de la Fundación SGAE, es la historia de estos dos personajes y también la de otros hombres que se esfuerzan por encajar en el ideal de "ser un hombre de verdad" en un contexto que en ocasiones los rechaza por su raza u orientación sexual. Las localidades están a la venta, por 6 y 8 euros, en la taquilla del Bernal (abierta jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y el día de la representación, desde dos horas antes del comienzo de la obra) y a través de www.teatrobernal.com.