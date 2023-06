El Auditorio regional Víctor Villegas, adscrito al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), acogerá el próximo sábado día 10 la representación del ballet ‘Las Cuatro Estaciones’ de la compañía PAR en Dansa, con la música de la obra ‘Recomposed Vivaldi’, de Max Richter, que inspiró al bailarín Ilya Jivoy para crear esta coreografía con 18 bailarines.

Esta es la propuesta más disruptiva del ciclo de Danza del Auditorio, que comenzó el pasado 4 de noviembre, por el que han pasado siete grandes compañías de prestigio internacional como son la formación de Antonio Najarro, María Pagés, el Ballet de Barcelona, el Ballet de Kiev y LaMov, entre otros.

Ilia Jivoy está considerado uno de los mejores coreógrafos provenientes del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Su buen hacer como director lo ha llevado por diferentes países, como Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Georgia, Estados Unidos y Rusia.

En su escenografía de ‘Las cuatro estaciones’ combina orgánicamente la técnica clásica con la contemporánea, en lo que resulta una propuesta moderna y actualizada de la danza. Exigente en la técnica, la simetría y el canon, con constantes entradas y salidas de los bailarines, son recursos sobre los que Jivoy articula toda la obra, que discurre con la serenidad sin exaltaciones que Richter impone a la conocida partitura.

El público podrá disfrutar de una puesta en escena en la que destaca el cuidado en la iluminación que, con su ciclorama de colores vivos para cada estación, aportan sugerentes cualidades cromáticas a la pieza. En la resolución de las distintas etapas que, articuladas por breves interludios de música electrónica, pasan de la belleza de la primavera a la roja efervescencia veraniega, quizá la más brillante del conjunto, para dar paso a la melancolía del otoño y, finalmente, a la blanca monotonía invernal.

Jivoy tiene una amplia experiencia en la llamada ‘nueva coreografía’ y ha aparecido en producciones de William Forsythe, Angelin Preljocaj, Paul Lightfoot y Sol León, Dwight Roden, Hans van Manen y Alexei Ratmansky.

Desde 2013, Ilia Jivoy ha creado cuatro ballets de un solo acto dentro del Taller Creativo de Jóvenes Coreógrafos del Teatro Mariinsky. También participó en The Dreamers, proyecto de Sergei Danilyan, en 2017. El próximo mes de julio estrenará en California The Chairman Dances con música de John Adams y La Campanella de Franz Liszt, mientras que en agosto presentará en Suiza una nueva creación, No words, con música de Olafur Arnalds y Nils Frahm.

Música clásica y minimalista

Por su parte, el productor, pianista y compositor británico, de origen alemán, Max Richter es el referente de la música clásica y minimalista.

Estudió composición y piano en la Universidad de Edimburgo, en la Real Academia de Música, y más tarde, con Luciano Berio en Florencia. Es cofundador de Piano Circus, un iconoclasta conjunto de música clásica en el que interpretó durante diez años junto a nombres como Arvo Pärt, Brian Eno, Philip Glass, Julia Wolfe y Steve Reich. A finales de los noventa, trabajó con artistas de música electrónica, entre los que destaca el conjunto Future Sound of London en el álbum Dead Cities. Otros trabajos suyos son el álbum Songs from before, con textos de Haruki Murakami leídos por el cantante Robert Wyatt. From the Art of Mirrors, banda sonora para las inéditas películas en súper 8 de Derek Jarman.

En 2012, el compositor editó el disco ‘Recomposed Vivaldi’, un trabajo que cautivó al coreógrafo Ilia Jivoy para crear esta coreografía.

Richter fue nombrado en 2028 Compositor Europeo del Año, por Vals Im Bashir, la película de animación de Ari Folman por la que también fue propuesto como candidato al Premio de Francia de la Música. Actualmente, se encuentra trabajando en música de cine para película, como My Trip to Al-Qaeda (del galardonado por la academia Alex Gibney), Womb (de Benedek Fliegauf) y Last Word (de David McKenzie). Ha actuado últimamente en el Hebbel-Theater de Berlín, la Union Chapel de Londres y el Festival de Burgos (España).

