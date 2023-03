Cesado Francisco Morales, vicealcalde de Lorca

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha anunciado este viernes el cese del vicealcalde, Francisco Morales (de Cs), por presuntas irregularidades en la gestión del evento programado el pasado martes para promocionar la Semana Santa de la localidad en Madrid, que, finalmente, se suspendió.



Mateos ha explicado que el cese de Morales, que tenía las competencias de turismo, economía, comercio, industria y empresas municipales, se ha acordado en la Junta Extraordinaria de Portavoces celebrada esta mañana.



"No ponemos en duda la bondad del evento pero hay informes jurídicos negativos sobre un procedimiento irregular", ha dicho el alcalde, quien ha agregado que el cese se produce "ante la certeza de que habrá que indemnizar a todos los proveedores que se han comprometido de una u otra manera a pesar de que no estaba aprobado el expediente y tras comprobar que se iba a celebrar otro acto en pocos días que adolecía de los mismos errores administrativos".



Ese otro evento iba a suponer un gasto cercano a los 60.000 euros, según ha explicado Mateos, quien ha agregado que no es de recibo gastarse todo o una parte importante del presupuesto anual de una concejalía en los primeros meses del año.



A este respecto, l portavoz del PP en Lorca, Fulgencio Gil, ha pedido a Morales que entregue su acta de concejal por "la gravedad de las irregularidades que planean sobre su gestión", y al alcalde, como responsable último de lo ocurrido, le ha pedido su dimisión