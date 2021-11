El Centro Párraga acoge la exposición 'Phantom Limb' de Mit Borrás

El artista visual Mit Borrás muestra en el Centro Párraga su exposición 'Phantom Limb´, que permanecerá en el espacio 3 del Centro de Arte Contemporáneo hasta el próximo 6 de enero. La exposición, que profundiza en la pérdida orgánica a través de la tecnología sintética, forma parte del trabajo ‘Adaptasi Cycle’.

La angustia del síndrome del miembro fantasma es en sus piezas una analogía sobre la percepción de aquello que está ausente en nuestra sociedad, lo perdido. Un espectro de algo que era, antes, y que aún existe en nuestra realidad subjetivo-afectiva.

Mit Borras nos muestra en ‘Phantom Limb’ la paradoja entre lo espectral y lo real, lo orgánico y lo protésico, a través de una pieza de videoarte, una instalación de piezas de cristal y una escultura. Esta es la nueva pieza dentro del cuerpo de trabajo de ‘Adaptasi Cycle’, desarrollado a lo largo de los últimos cinco años, sintetizando y diluyendo los límites del pasado y del futuro, lo orgánico y sintético, lo natural y lo tecnológico.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Ramón Palazón, visitó esta mañana la exposición y explicó tras su visita que “en la programación del Centro Párraga hemos incluido más de 40 acciones encaminadas a indagar en las propuestas más experimentales de las artes escénicas y el arte contemporáneo que como en el caso de este artista, confluyen en el cuerpo y las nuevas tecnologías. Su trabajo, en la vanguardia de la creación actual, explora la relación entre la naturaleza y el progreso tecnológico, los productos de nuestro estilo de vida y su propósito de acelerar la evolución”.

Mit Borras profundiza en los objetos que nos rodean y que nos definen como individuos y como sociedad: drones, gadgets, prótesis, inmovilizadores, las tendencias textiles y sus tejidos elásticos microperforados, materiales sintéticos, la ingeniería médica y biomecánica, entre otros. El diseño de productos para el ocio y el relax son los distintos campos de los que el artista se sirve para interpretar el comportamiento del homo consumericus y diagnosticar cuál es la cruzada del individuo occidental del siglo XXI.

La muestra cuenta con la dirección de arte de Rachel Lamot, está comisariada por David Quiles Guilló y la Performance es de Rosa Alarcón. La exposición se inaugura esta tarde, a partir de las 20:30 horas y se puede visitar de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

‘Phantom Limb’ tiene, además, su sede online para ver todos sus contenidos a través del link https://adaptasicycle.com/, lo que le da una amplitud digital y forma parte del sentido de la obra.

Proyección internacional

Mit Borrás es profesor de New Media Art en el Máster de Arte del Círculo de Bellas Artes de la Escuela Sur, Universad Carlos III de Madrid. Es director del estudio CAVVE Pavilion y miembro de colectivo artístico Frontviews en Berlín. Trabaja con las galerías Exgirlfriend Gallery (Berlín) y House of Chappaz (España). Su obra se ha expuesto, entre otros, en Arebute Glerry, Londres; Frontviews, Viena; HGB Gallery, Leipzig; el Museo Hara, Tokyo; Harddiskmuseum, París; The Wrong Biennale, Kreuzberg Pavillon, Berlín y Noruega; Fonoteca del Museo Nacional, Mexico DF; Palacio Fernandini, Lima; Aleph Projects, Tel Aviv; Placement Produit, Paris; el Museo de Bellas Artes, Chile; Dimora Artica, Milan; Tick Tack Gallery, Amberes, y Art Cologne en Colonia.