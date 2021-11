El Cendeac organiza un seminario impartido por el comisario de arte y crítico Nicolas Bourriaud

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo CENDEAC ha organizado para el próximo miércoles y jueves un seminario que impartirá el prestigioso comisario de arte y crítico Nicolas Bourriaud, titulado ‘Inclusiones. Estéticas del capitaloceno’.

Este seminario intentará describir los retos de la actividad artística en tiempos del capitaloceno. El concepto de ‘capitaloceno’ se posiciona como una crítica a la noción de antropoceno, al considerar que la acción humana sobre el planeta está atravesada por procesos de colonialismo, industrialización, globalización, racismo y patriarcado.

Según explica él mismo, “en el seno de la catástrofe climática, el arte podría construir un modelo alternativo y una inspiración para las actividades humanas. La catástrofe ecológica nos conmina hoy a replantearnos el espacio que nuestras sociedades le han asignado al arte. La creatividad, el espíritu crítico, el intercambio, la trascendencia, el vínculo con el otro y con la historia, todos valores intrínsecos a la práctica artística, resultan también vitales para el futuro de la humanidad”.

Bourriaud se propone explicar algunas de las figuras estéticas que flotan en el capitalismo planetario, a través de estas dos clases magistrales. La del miércoles, titulada ‘Inclusions (Aesthetics during the climate change)’ y la de jueves, ‘Anthropology of the capitalocene’.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Las conferencias serán en inglés y habrá traducción simultánea para quien lo necesite. Las personas que requieran de traducción simultánea para seguir la charla deberán presentarse al menos 20 minutos antes del comienzo de esta.

Nicolas Bourriaud

Nicolas Bourriaud es conocido por sus libros ‘Estética Relacional’ (1998/versión inglesa 2002/versión española en 2002) y ‘Postproducción’ (2001). ‘Estética relacional’, en particular, ha llegado a ser visto como un texto definitivo para una amplia variedad de arte producida por una generación que llegó a la fama en Europa a principios de 1990. Bourriaud acuñó el término “arte relacional” en 1995, en un texto para el catálogo de la exposición Tráfico, exhibida en el museo de arte contemporáneo CAPC en Burdeos.3. En ‘Postproducción. La cultura como escenario: cómo el arte reprograma el mundo contemporáneo’ (2001) Bourriaud enlista las operaciones y acciones que los discjockeys aplican a la música y las relaciona con la práctica del arte contemporáneo.

Fue fundador y director, junto con Jérôme Sans, del Palais de Tokyo (París) entre 2002 y 2006. Fue también fundador de la revista Documents sur l’art (1992-97) y cofundador de la revista literaria Perpendiculaire.

Curador del Pabellón francés de la Bienal de Venecia (1990), en el Aperto de la misma bienal (1993) y en galerías y centros culturales de París, Nueva York, Friburgo y San Francisco, entre otras ciudades. Junto a Sans fue director artístico de la Bienal de Lyon (2005). Ha sido curador en el Museo Tate Britain de Londres, donde organizó la cuarta Trienal en 2009. También ha dejado su huella en las bienales de Tapei, Atenas y Estambul. Fue director de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, y actualmente dirige MO.CO. (Montpellier Contemporain), un “ecosistema artístico”, que abarca desde la formación de artistas hasta la exhibición de colecciones y reúne una escuela de arte y espacios expositivos.

Especialización en Arte contemporáneo

Dedicado al estudio de la historia, la teoría y la crítica del arte actual, el Cendeac de Murcia fue el primer centro de documentación y estudios avanzados de Arte Contemporáneo que se abrió en España.

Se trata de una institución única que, además de dinamizar el tejido cultural de la Región, es reconocida tanto nacional como internacionalmente por su crucial aportación al pensamiento y la cultura contemporánea. Un centro en el que se fomenta el pensamiento analítico en el ámbito del cine, la fotografía, la filosofía o los medios de comunicación de masas y que ha servido de precedente para que otros centros de primera fila como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía pusieran en marcha centros de estudio y documentación similares.

