Cendeac acogerá la ponencia de la artista Inma Femenía sobre su creador de referencia, László Moholy-Nagy

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac), adscrito al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), acoge mañana miércoles, a las 19:30 horas, la ponencia de la artista Inma Femenía sobre su creador de referencia, László Moholy-Nagy.

La artista visual participará en esta nueva edición del Curso de Introducción al Arte Contemporáneo en la que se ha incorporado el ciclo ‘¿Qué se debe?’, una propuesta para que los artistas rindan cuentas con sus referentes, aquellos otros creadores históricos que de algún modo han influido en sus carreras.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, señaló que “el trabajo de Inma Femenía es eminentemente sensorial y provoca reacciones profundamente estéticas en las que la percepción es clave. Sus instalaciones suelen ser de gran escala y dan cuenta de los vínculos entre lo real y lo virtual, y, en la mayor parte de las ocasiones, apelan al uso de la luz y su descomposición. Es en este punto precisamente donde su obra está conectada con la del fotógrafo húngaro László Moholy-Nagy, profesor de la Bauhaus, sobre el que Femenía nos hablará en su conferencia”.

La fascinación de László Moholy-Nagy por la transparencia y la luz servirá como punto de partida para esta conferencia. La captura del fenómeno lumínico y su representación en superficies, así como los experimentos que László realizó con diversos materiales serán el eje de su objetivo de materializar lo inmaterial.

En la intervención de Femenía confluirán los primeros registros de luz con motivaciones artísticas a través de los avances ópticos, los posteriores registros digitales que conformaron el lenguaje de la virtualidad y la construcción de un nuevo régimen visual marcado por la convivencia de las pantallas.

Inma Femenía (Pego, 1985) es una artista visual interesada por la relación entre materia y percepción visual, evidenciando su conexión con el ámbito digital. Estrecha los vínculos entre el mundo virtual y el mundo real, destacando el interés por el imaginario que construimos con las nuevas tecnologías.

En sus exposiciones destaca el carácter instalativo y ‘ad hoc’ de su trabajo, como en Arc al Cel en Caixa Fórum València (Valencia, 2022); Infraleve en Bombas Gens Centre d’Art (Valencia, 2020); In Between en The Flat-Massimo Carasi (Milán, 2019); Surface en Max Estrella (Madrid, 2018); Free Fall en el IVAM (Valencia, 2017); Tensión en Centro Párraga (Murcia, 2016) y One Size Fits All en The Ryder Projects (Londres, 2016).

A pesar de su juventud, ha demostrado la valía suficiente como para haber expuesto países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia o Colombia, entre otros.