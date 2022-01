CCAA invierte 1,7 millones en rehabilitar 12 km de colectores de saneamiento en el entorno del Mar Menor

La Comunidad Autónoma ha invertido desde el pasado 2017 más de 1,7 millones de euros en la rehabilitación de cerca de 12 kilómetros de redes de saneamiento y 165 pozos situados en los municipios con influencia en el Mar Menor, lo que ha permitido "eliminar problemas de filtraciones, solventar averías y garantizar el perfecto funcionamiento de los colectores", explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.

El titular de Agua presidió hoy un nuevo encuentro del Foro de Coordinación Interadministrativo del Mar Menor, celebrado en San Javier, donde explicó que "desde 2017 hemos inspeccionado 25,5 kilómetros de redes de los municipios de Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, detectando aquellos puntos que necesitaban ser reparados de forma total o parcial, sobre los que hemos actuado de manera progresiva".

Actualmente se acomete en San Javier la última actuación de esta primera fase, que cuenta con una inversión que supera los 210.000 euros y que va a permitir rehabilitar más de 2.460 metros de tuberías de saneamiento.

"Queremos ir más allá y conocer también el estado de las redes de saneamiento de Torre Pacheco, Fuente Álamo, el Campo de Cartagena o el área del municipio de Murcia con influencia en el Mar Menor, por eso solicitamos al Gobierno de España que se implique en el proyecto y destine 2,5 millones de euros, que permitirían inspeccionar 1.200 kilómetros de tuberías y conocer el estado exacto del cien por cien de estas infraestructuras", anunció el consejero.

"El Gobierno de López Miras lleva años actuando en origen para proteger y recuperar el Mar Menor, mediante la aplicación de la Ley 3/2020, garantizando el cumplimiento de las restricciones para los sectores del entorno del ecosistema", recordó Antonio Luengo, quien añadió que "además, trabajamos en áreas que, siendo competencia municipal, necesitan el respaldo de la Comunidad".

Ausencias en el Foro

El consejero de Medio Ambiente agradeció la presencia de los alcaldes de San Javier, Cartagena y San Pedro del Pinatar, así como del secretario de la Delegación del Gobierno, aunque lamentó "las ausencias del Gobierno de España a través del Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Segura o la Demarcación de Costas del Estado, ya que son los tres organismos necesarios en las tramitaciones, autorizaciones o concesiones necesarias para el impulso de los proyectos relacionados con el Mar Menor".

Luengo señaló que "la ministra Teresa Ribera se comprometió en noviembre a que el secretario de Estado participará en el Foro de Coordinación, pero la realidad es que no ha asistido a las citas de noviembre, diciembre ni enero". No obstante, afirmó, "esperamos que el Gobierno de España reconduzca su postura y comience a colaborar de verdad, dejando a un lado la política y entendiendo que solo desde el consenso y la colaboración lograremos recuperar el Mar Menor". Además, recordó que "el comisario Europeo de Medio Ambiente instó a las administraciones a trabajar juntas y cooperar, algo que el Gobierno de España parece ignorar".

Estado ecológico

Según se recoge de las mediciones realizadas el pasado 19 de enero, el valor medio de oxígeno en el Mar Menor es de 7,61 mg/l, la clorofila en 0,67 µg/L, la salinidad se encuentra en 42,33 PSU, la turbidez se encuentra en 0,55 FTU y la transparencia se encuentra en 4,52 metros; mientras que la temperatura media es de 11,9 grados.

"Llevamos años avisando de que, mientras no cese la entrada de agua dulce y nitratos al Mar Menor, el riesgo de que se produzcan nuevos episodios de mortandad permanece, porque así nos lo traslada la comunidad científica", afirmó el consejero. Luengo añadió que "no es razonable que, mientras los ayuntamientos y el Gobierno regional tomamos medidas y controlamos en origen, el Gobierno de España no asuma su responsabilidad de controlar el agua que transcurre por las ramblas, especialmente la del Albujón, o el nivel del acuífero".