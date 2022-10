La CCAA exige al Gobierno "un cambio de rumbo en la política hídrica" que permita combatir la escasez

El Gobierno regional ha exigido este viernes al Gobierno de España "un cambio de rumbo inmediato a su política hídrica, que permita combatir la escasez a nivel nacional, como problema de Estado que es, abandonando las decisiones partidistas y que solo buscan confrontar a territorios", según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así lo ha expresado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, durante su participación en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), institución a la que ha demandado "mayores esfuerzos para garantizar el abastecimiento".

"Podemos debatir y abordar cuantos problemas quiera el Gobierno de España, estudiar estrategias y vías de solución de todos los retos a los que nos enfrentamos, pero si no tenemos agua, no sirve de nada", ha reconocido el consejero, quien ha añadido que "no es tolerable ver cómo solo en 2021 se destruyeron más de 100 presas en nuestro país, a la vez que vemos cómo la desertificación avanza, o las precipitaciones escasean y cuando se producen son de manera torrencial".

A esta situación, ha dicho Luengo, se suma "el permanente ataque del Gobierno de España al trasvase Tajo-Segura y su objetivo decidido de acabar con él sea como sea, para lo que no han tenido problemas en recortar los envíos en 19 de las 28 ocasiones que han podido, decretar un trasvase cero para el regadío en seis ocasiones o cambiar las reglas de explotación del Tajo a fin de limitar las aportaciones a la cuenca deficitaria".

Por todo ello, el titular de Agua ha reclamado "abandonar el sectarismo que rige la política hídrica del Gobierno de España y dar voz a las regiones afectadas, que tenemos altura de miras y propuestas para abordar el problema desde un marco nacional, con infraestructuras que nos permitan llevar el agua de donde sobra a donde falta, que garanticen el abastecimiento de todos los municipios, con inversiones para impulsar la eficiencia y la modernización de regadíos".

En cuanto a las aguas subterráneas de la cuenca, Luengo ha insistido en que "la obligación de la Confederación Hidrográfica del Segura es asegurar y garantizar los derechos de los regantes, y no buscar un modo de limitarlos a cualquier precio, ya que durante los últimos años no han hecho nada para garantizar la atención de las demandas de los usuarios en base a sus derechos concesionales".

A esto, ha agregado que "es algo que venimos denunciando y que ya expresamos en las alegaciones, observaciones y sugerencias al Plan del Segura para el tercer ciclo de planificación".