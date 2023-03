El Caso 'Novo Carthago' podría aplazarse hasta 2026

El fiscal superior de la Comunidad de Murcia José Luís Diaz Manzanera considera además que el retraso provocado por la huelga de letrados también puede derivar en una rebaja de penas para los imputados en este macrojuicio sobre corrupción urbanística.

Diaz Manzanera ha puesto el acento en que el seguimiento del paro en la comunidad de Murcia está siendo de los más altos de España junto con la Rioja. Esto hace, según el Fiscal Superior, que las actuaciones ya suspendidas se eleven a fecha de hoy practicamente hasta las 10.000.

En este sentido, el Fiscal Superior ha remarcado la dificultad que supondrá, una vez que se solucione este conflicto, volver a señalar todas las actuaciones en unas agendas judiciales ya de por sí sobrecargadas. Como ejemplo, Diaz Manzanera se ha referido al caso “Novo Carthago”, cuyo macrojuicio por corrupción urbanistica estaba previsto que arrancase este lunes en la Audencia Provincial una vez transcurridos 17 años desde el inicio de las investigaciones. Sobre este asunto, el Fiscal Superior se mostró confiado en que “en próximas fechas se pueda resolver y celebrar en los días que ya estaban señalados condensando aun mas el juicio. Pero si no es así, añadió- nos podemos ir como mínimo al año 2026, una situación que los ciudadanos seguramente no van a entender. Además, esto puede generar dilaciones indebidas en el procedimiento que no son responsabilidad de los investigados ni los acusados, con lo que podrían obtener una reducción de las penas”