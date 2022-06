Casi 8.500 estudiantes se enfrentan desde el lunes a la EBAU en la Región

Un total de 8.452 estudiantes de la Región de Murcia realizarán a partir de la próxima semana las pruebas de acceso a la universidad (EBAU), en torno a un centenar más de los que lo hicieron el curso pasado, de los que 7.428 concurren a la fase general de los exámenes y los otros 1.024 solo harán la fase voluntaria de materias de especialidad.



Las pruebas se desarrollarán del 6 al 8 de junio próximo en un total de 12 sedes, tres menos que el curso pasado, debido a que en esta ocasión no habrá ya restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus.



En concreto, habrá cuatro sedes en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia (UMU), dos en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), dos en Lorca, y una en Cieza, Caravaca, el Altiplano y San Javier.



No obstante, se mantendrán algunas de las medidas puestas en marcha con la pandemia y que han resultado positivas para la organización y el desarrollo de las pruebas, como la citación de los alumnos antes de los exámenes en el exterior para facilitar el acceso a las aulas de examen, la geolocalización de los puntos de encuentro y aulas o la colaboración de voluntarios en las tareas de información y apoyo.



Los estudiantes no tendrán que llevar mascarilla de forma obligatoria durante las pruebas, aunque desde la UMU recomiendan su uso por precaución.



En lo referente a los exámenes, se mantiene el modelo que se estableció para los años 2020 y 2021 por la pandemia, que permite al alumnado tener un único examen con más opciones de respuesta.



Así, los exámenes no se estructurarán en dos opciones cerradas (A y B) a elegir una y que no pueden mezclarse, sino que pondrán elegir preguntas de ambas opciones manera flexible, una opción autorizada por el Ministerio de Educación.



La EBAU arrancará con las pruebas de Lengua y Literatura, Historia de España y los idiomas (inglés, francés, alemán o italiano) el día 6, mientras que el 7 y 8 se irán desarrollando los exámenes de las materias de especialidad, y las notas se publicarán el lunes 13 de junio.



Toda la información sobre las pruebas se puede consultar en la página web “https://www.um.es/en/web/estudios/acceso/estudiantes-bachillerato-y-ciclos-formativos” y desde la institución docente recomiendan a los estudiantes llegar a las sedes con suficiente antelación, especialmente en el caso de los alumnos que se examinan en Espinardo, donde habrá unos 4.000 examinados y pueden producirse atascos y complicaciones de tráfico.