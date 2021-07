Cartagena acogerá en junio de 2022 'Rock Imperium Festival', con la presencia de Scorpions

Cartagena acogerá el 24 y el 25 de junio de 2022 la primera edición del 'Rock Imperium Festival', un evento de gran formato, diseñado para albergar cada día a más 20.000 personas y que contará con las actuaciones de Scorpions, Whitesnake, Black Label Society, Doro o Amorphis, entre otros. Los abonos están a la venta desde el 7 al 14 de julio en 'rockimperiumfestival.es', a un precio de 95 euros cada uno.

El festival fue presentado este martes por la tarde por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el director de 'Rock Imperium Festival', Juan Antonio Muñoz; la presidenta de la Autoridad Portuaria (APC), Yolanda Muñoz; el director general de Industrias Culturales de la Región de Murcia, José Ramón Palazón, y el responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, Yayo Delgado.

"Nuestras previsiones es que se van a llenar los hoteles de la ciudad, de la comarca y de muchas otras poblaciones de la Región. Además, el transporte, la restauración, el comercio, no va a parar. Este festival va a contribuir al progreso de la economía local y regional. Y además lo vamos hacer creando marca ciudad", señaló la regidora de Cartagena.

"'Rock Imperium Festival' va a ser un gran evento musical, con un público objetivo, distinto a los eventos que ya se celebran en toda la zona de Levante. Hemos apostado por un evento cuya temática es el rock y heavy metal, con grandes estrellas a nivel internacional, ya que sólo hay dos festivales en todo el país que serían competencia de esta modalidad de gran formato de música rock y heavy metal. Un sector no tan masificado como los festivales de música indie, electrónica o pop", añadió Arroyo.

El festival se situará en la Cuesta de El Batel y tendrá en total tres escenarios, dos situados en la explanada de la cuesta y otro en el Paseo del Puerto. Contará con 40 artistas que actuarán entre los días 24 y 25 de junio de 2022, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Apostamos por la fórmula público privada para este festival. Una fórmula que nos va a permitir realizar nuevas apuestas culturales tan beneficiosas para la sociedad, reduciendo los costes de las arcas municipales. Este festival sería inviable con la única aportación del ayuntamiento", comentó la alcaldesa.

La mítica banda de rock alemana Scorpions realizará en Cartagena su único concierto en España, en el que presentarán el disco que se espera para finales de este año. Scorpions es un icono, una auténtica institución que con su música y mensaje han forjado su propia leyenda como una de las bandas más grandes de la historia de la música.

2022 está señalado también en el calendario como el año de la gira de despedida de Whitesnake. David Coverdale, figura indispensable del hard rock y uno de los mejores cantantes que ha dado el estilo, ha decidido decir adiós y Cartagena disfrutará en exclusiva de su último concierto en el país.

Black Label Society es Zakk Wylde y Zakk Wylde es Black Label Society. Uno de los mejores guitarristas de nuestros tiempos viajará a Cartagena con su southern rock metalizado y su espectáculo.

La reina del metal Doro Pesch también pasará por Cartagena. Doro es uno de los iconos más importantes y queridos del metal. Incansable, desde principios de los 80 con 'Warlock', no ha dejado de lanzar discos siempre con un altísimo nivel. También pasarán por la ciudad portuaria la joven banda sueca Avata, los ucranianos Jinjer, capitaneados por Tataniana Shmayluk, y la banda de metal finesa Amorphis.

Otras bandas que estarán presentes en este festival son los suecos At The Gates, que forman parte indivisible de un tándem de bandas que forjaron el sonido del death metal melódico sueco. De Noruega estará Jorn Lande, uno de los vocalistas importantes del país nórdico, y de Estados Unidos Midnight, que presentará su último disco, 'Rebirth By Blasphemy'. Forman parte del cartel también los londinenses The Dusta Coda, los murcianos 91 Suite y los cartageneros Injector.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa Madness Live, cuenta además con los patrocinios institucionales de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia y Estrella de Levante, como patrocinador principal. Colaboran Segurlab, la Universidad Politécnica de Cartagena y, como medios oficiales, Rock FM y La Opinión.

Este es un avance de programación que se irá ampliando en los próximos meses. Los interesados pueden obtener más información y adquirir las entradas en 'rockimperiumfestival.es'.