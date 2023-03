La CARM se prepara para vivir un año histórico para el turismo de festivales

El año 2023 se presenta como histórico para el turismo de festivales en la Región de Murcia, con una agenda de eventos que pueden hacer que se superen las cifras que arrojaba este segmento antes de la pandemia. Entonces se contabilizaron 210.000 asistentes que generaron ingresos totales de 24.360.000 euros, mientras que las previsiones para este año apuntan a que se alcanzarán 358.895 asistentes, en los 137 días de espectáculos en los festivales organizados por promotores privados, con un impacto de 43,1 millones de euros.

Estas cifras demuestran que el producto de festivales es “un auténtico motor económico y un recurso cultural y turístico capaz de ofrecer una experiencia única y de calidad al visitante durante todas las épocas del año”, señaló el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, Marcos Ortuño.

Enmarcado en la apuesta decidida del Gobierno regional por impulsar este tipo de turismo, en 2021 se creó la marca ‘Festivales Región de Murcia, Más Música’, que aglutina las citas más importantes que se celebran en la Comunidad y reúnen unos estándares de calidad, con un doble objetivo: dinamizar el sector de eventos musicales, después del golpe que supuso la pandemia, e impulsar una nueva experiencia de promoción.

El Gobierno regional ha concedido ayudas directas por un valor total de 1.350.000 euros en los dos últimos años, a los que se suma la consignación de 800.000 euros más en 2023. Todo ello, al margen de las subvenciones por importe de 200.000 euros que también han recibido los promotores públicos de festivales que se han adherido a la marca.

En la actualidad hay 18 eventos musicales organizados por la iniciativa privada –también hay 12 más impulsados por ayuntamientos- que exhiben este sello de calidad promovido por la Consejería: Rock Imperium, Noches del Malecón; Murcia On; Warm UP, Power Caravaca, Microsonidos, B-Side, Big Up, Ecos, Visor Fest, Marea Rock Festival, Animal Sound, Fan Futura Fest San Javier, La Plaza, Hermosa Fest, Somos Murcia, Cumbre Flamenca y Cabo Pop.

El consejero, Marcos Ortuño, mantuvo hoy un encuentro con los promotores de festivales de iniciativa privada, a quienes manifestó la intención del Gobierno regional de continuar apoyando el plan de fomento de la música en vivo, tanto a través de la marca regional como de las principales salas de conciertos.

Son medidas impulsadas para “dinamizar este sector e impulsar sinergias con otros segmentos de actividad turística”, aseguró, y recordó que “la Región acoge y organiza a lo largo del año festivales y eventos musicales que abarcan todo tipo de género: pop, rock, indie, flamenco, alternativo, electrónica o jazz”.

El turismo de festivales constituye “un producto altamente competitivo que desestacionaliza, internacionaliza, dinamiza la ocupación de alojamiento en todas sus modalidades (hoteles, rural, campings, apartamentos, hostales, casas de alquiler, etc.), impulsa la economía local y el empleo y puede ayudar a generar la actividad de otros servicios, como las agencias de viajes”, indicó.

Año histórico de festivales

En música indie el gran referente será el Warm Up-Estrella de Levante, cuya quinta edición tendrá lugar en La Fica del 28 al 30 de abril. En lo más alto del cartel figuran bandas internacionales de prestigio como Franz Ferdinand, Hot Chip, Yo La Tengo y Temples, y nacionales como Vetusta Morla, Viva Suecia y Second, que también se despedirán al término de su actual gira.

Algunas de las citas fundamentales del verano -del 23 al 25 de junio- serán la segunda edición del ‘Rock Imperium’ de Cartagena, que contará con medio centenar de grupos de talla internacional. Volverá ‘Europe’, que junto a ‘Deep Purple’ y la banda icónica ‘Kiss’ celebrarán en la capital turística de la Región sus únicas citas en España.

Por su parte, el concierto de ‘Iron Maiden’ espera congregar a 25.000 espectadores en el Estadio Enrique Roca de la ciudad de Murcia el 20 de julio. Y el ‘Murcia On’ traerá a Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Manuel Carrasco o Morat, entre otros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado