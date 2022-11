La CARM pide al Gobierno español protocolos para exportación cítrica mundial

El Gobierno regional solicitó al Gobierno de España la aprobación inmediata de todos los protocolos necesarios para poder exportar cítricos de la Región de Murcia a cualquier país del mundo. Esta fue la principal conclusión de la reunión mantenida esta tarde entre el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO), José Hernández.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, explicó tras el encuentro de trabajo celebrado en el Palacio de San Esteban que “necesitamos contar con la certeza de que nuestros productores pueden exportar a cualquier lugar del mundo sin contar con bloqueos como los que está sufriendo, por ejemplo, el limón en ciertas zonas del sudeste asiático”.

“Otros países del mundo no pueden competir ni en calidad ni en el trato que se da al producto durante todo el proceso, lo que nos permite colocar nuestros cítricos en cualquier parte del mundo en un perfecto estado para el consumo en los hogares, cosa que no se puede decir de los productos procedentes de terceros países y cuyas garantías fitosanitarias no cumplen, en muchos casos, con la legislación vigente”.

Por ello incidió en la oportunidad “de que la Región pueda alcanzar todos los mercados que se proponga, priorizando el producto español dentro de la Unión Europea”, destacó, “dando respuesta a una demanda existente

Durante el encuentro se puso sobre la mesa reiterar a las administraciones estatal y europea la necesidad “de controlar el cumplimiento de los acuerdos con terceros países, y la urgente formación conjunta que se debe realizar en los puntos de inspección fronteriza que garantice que el producto que entre en Europa, más allá del puerto por el que lo haga, lo haga con las mayores garantías”.

Junto a ello, se mostró el respaldo a la declaración del limón como producto sensible, al igual que se ha considerado ya la naranja, lo que dotaría de mecanismos para proteger al producto local frente al llegado de terceros países.

Limón, estrella de los cítricos

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con una superficie destinada al cultivo del limón que supera las 24.500 hectáreas y que representa el 66 por ciento del total de superficie citrícola. La producción total de la pasada campaña alcanzó las 650.000 toneladas. De ella, aproximadamente un 15 por ciento correspondió a limón ecológico, cuya extensión alcanzó las 3.964 hectáreas de cultivo.

En cuanto a las ventas en el extranjero, la Región de Murcia se reafirmó en 2021 como la primera provincia exportadora de limón, triplicando a la segunda provincia, Alicante. En total se exportaron 430.000 toneladas por un valor de 455 millones de euros. Por destinos, Alemania representa el principal país importador, por delante de Francia, Polonia, Italia, Reino Unido y Países Bajos.