La Cámara de Comercio de Murcia alerta del "frenazo" en la actividad económica si se repiten las elecciones.

"Ya lo vaticinamos en la noche de la economi murciana. Era una responsabilidad politica formar gobierno y pedimos que se pusieran de acuerdo las dos fuerzas. La posible repetición electoral es un dato malo porque un gobierno en funciones hace que medidas de calado, proyectos que están en marcha o que están pendientes de una firma no se pueden llevar a cabo.

"Ya venimos con una situación de freno en las empresas porque con la administracion hay relacion diaria. Hay actividad que necesita de un visado o de una toma de decisión por una Consejería. Apelamos a un entendimiento porque si no, hay que ir pensando que hay algo que no está bien. El sistema electoral no es justo".

"Estamos viendo muchas estrategias políticas y de partido. Los empresarios somos meros espectadores pero la responsabilidad es de quien tiene más responsabilidad y también de quien tiene menos. Los dos se necesitan y deberían ponerse de acuerdo desde el consenso y el dialogo".