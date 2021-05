34 calles de Murcia cambian su velocidad máxima por la modificación del Reglamento de Circulación

Un total de 34 vías del municipio de Murcia cambian este martes su velocidad máxima permitida por la entrada en vigor de la modificación del artículo 50 de Reglamento General de Circulación sobre límites de velocidad en vía urbana.

Por ello, el Servicio de Tráfico, dependiente de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, que dirige Carmen Fructuoso, ha cambiado más de un centenar de señales verticales tipo R301 de límite de 20 y 30 km/h por la entrada en vigor del reglamento.

Este reglamento establece límites de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera; de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación; y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

Ahora la Policía Local realizará controles informativos en aquellas calles donde ha variado la velocidad máxima debido a la entrada en vigor de esta modificación. Así, durante esta semana y la próxima los agentes del Servicio de Tráfico informarán a los conductores de los nuevos límites.

Según la Dirección General de Tráfico, en zonas urbanas la velocidad es determinante ya que a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un atropello mientras que a una velocidad de 30 km/h es el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%.

"Circular con una velocidad adecuada podría evitar prácticamente una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico. Además la velocidad afecta a la calidad de vida de las zonas urbanas ya que tiene impactos muy significativos en el medio ambiente porque a mayor velocidad se incrementa la emisión de gases nocivos", ha explicado Carmen Fructuoso.

Fructuoso ha añadido que "esta iniciativa apoya una de las prioridades del Alcalde Serrano: que los vecinos puedan circular con seguridad y que se generen calles amables para darle prioridad al peatón"

Esta modificación viene siendo demandada por las administraciones locales desde hace tiempo con el fin de desarrollar nuevos modelos de ciudad, en los que prime sobre todo la mejora de la seguridad, en base a una reducción de la siniestralidad en el ámbito urbano.

Ante los índices de siniestralidad en ciudad, el Ayuntamiento explica que la experiencia demuestra que la reducción de la velocidad tiene un efecto directo en la reducción de la siniestralidad de los más vulnerables.

Por el contrario, no supone una mayor ralentización del tráfico, por el hecho de que los desplazamientos urbanos no superan velocidades medias que sean generalmente superiores a los 20 km/h, y dichos desplazamientos se hacen en base a movimientos de giros y cambios de trayectoria casi constantes, en relación con los tiempos de recorrido, máxime en una ciudad como la nuestra, donde no hay grandes distancias entre centros generadores de viajes.

20 KM/H EN VÍAS CON PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA

En los distritos de Murcia, se encuentran aquellas zonas de tráfico restringido en donde ya se tenía esta señalización de limitación a 20. Si bien se han realizado en los últimos meses varios trabajos de adecuación y renovación de algunas señales puntuales.

En el distrito Centro - Este, la zona del entorno de Santa Eulalia, delimitada por las calles Doctor Fleming, Obispo Frutos, Ronda de Garay, Gloria, Isidoro de la Cierva y Alejandro Seiquer, donde el pasado mes de febrero se realizaron trabajos de adecuación de 30 a 20. Se han incluido algunas calles que sin ser plataforma única, pero teniendo un único carril de circulación, su tráfico es similar, adoptado este criterio de calmado de tráfico de todo el entorno en su conjunto, como por ejemplo, Mariano Vergara.

En el distrito Centro - Oeste, las calles Federico Balart, Antonio Sánchez Maurandi y Arrixaca ya están limitadas a 20 km/h, al igual que el entorno de Calle San Nicolás y Riquelme cuyas obras de restricción de tráfico rodado están en licitación.

Las calles Acequia, Ginés Huertas Cervantes y David, en el Distrito Norte y en El Carmen, calles Marques de Ordoño y Capuchinos.

La adecuación de la señalización en distritos afecta a un total de 65 señales nuevas.

En las pedanías, existen distintas casuísticas. Así, hay zonas diversas con calles de plataforma única, que en la actualidad no disponen de señalización vertical específica de límite de velocidad, ya que son calles normalmente muy estrechas y con una longitud inferior a 30 metros, en donde la señalización suele ser más un obstáculo para la movilidad que un elemento que consiga una regulación óptima. Por ello se realizarán campañas de información para concienciación y si se considera necesario, implementar su señalización.

También hay zonas que ya contaban con limitación de velocidad han tenido que ser adaptadas, como es el caso de las siguientes calles: Baquerín, Milagros, Francisco López Muelas y Luis Palacio Arroyuelo, de Espinardo; Pelagio Ferrer, Plaza Atrio Antiguo, Nuestra Señora de Guadalupe y Santiago Apóstol, de Guadalupe; Primero de Mayo del Raal; Dámaso Alonso de Monteagudo; Santísimo de Santiago el Mayor; Escuelas de Zarandona; Algezares de Beniaján y Casino de Los Garres.

La adecuación de la señalización en pedanías afecta a un total de 30 señales nuevas.

30 KM/H EN VÍAS DE UN ÚNICO CARRIL POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN.

En los distritos de Murcia, la gran mayoría son vías a 30, por ser vías de un único carril por sentido o por ser calles con doble carril y sentido único, como el eje de Correos, o Jaime I, Gutiérrez Mellado, en donde ya se tiene regulada a esta velocidad, por motivos de calmado de tráfico.

En las pedanías están señalizadas las vías que tienen esta limitación. Sí ha sido necesario cambiar 10 señales en avenida Intendente Jorge Palacios, Marques de los Vélez y Carretera de Churra.

50 KM/H EN VÍAS DE DOS O MÁS CARRILES POR SENTIDO

En los distritos de Murcia son los viales que constituyen arterias de comunicación principal, pero con la limitación a 50 km/h como Miguel Indurain, Juan Carlos I, Juan de Borbón, entre otras.

Estas vías tienen reguladas sus intersecciones con semáforos, lo que confiere mayor seguridad y mejor movilidad, y al ser canalizadoras de los principales tráficos que intercomunican núcleos de población o centros generadores de viajes, por su intensidad y demás características, ya están reguladas a 50. Por tanto, no ha sido necesaria actuación alguna.

En pedanías son las vías de acceso a pedanías, coincidentes en la mayoría de los casos con travesías bien de titularidad de CARM o que ya han sido cedidas al Ayuntamiento.

En general, en Murcia, el límite máximo establecido de 50 km/h ya está implantado, y no ha requerido de actuaciones al respecto. El resto, o bien son vías que según la presente modificación del RGC podrían ser a 50 y actualmente por mejora de seguridad están a 40 o incluso a 30.

Únicamente las pedanías cuentan con tramos de vías que, siendo de un único carril por sentido, constituyen parte de antiguas travesías que han sido cedidas recientemente por la CARM al Ayuntamiento, y que, en aplicación del nuevo artículo deberían estar limitadas s 30. Sin embargo, por su configuración como vías intercomunicadoras entre núcleos de población, se ha adoptado el criterio indicado en el artículo 50.3 que indica que el límite genérico de velocidad en travesías es de 50 km/h para todo tipo de vehículos.