Calima, fenómeno meteorológico asociado a la DANA que daña los pulmones y el corazón

El episodio de calima que afecta a la Región del Murcia desde el pasado domingo se debe a un viento de componente sur asociado a las corrientes de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que pasó por la península ibérica este fin de semana, y no solo afecta a los pulmones, sino que también puede provocar infartos debido a la entrada de las partículas de polvo más pequeñas al torrente sanguíneo.



Según ha explicado por teléfono a EFE el jefe de la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia, Luis Bañón, los vientos de la DANA siguen una trayectoria circular alrededor de la borrasca contraria a las agujas del reloj, de manera que habrían entrado en superficie desde la región occidental de Andalucía a la costa atlántica de Marruecos, recogiendo toneladas de polvo y arena de los desiertos, para volver a la península por la comunidad murciana a una mayor altura, de entre 1.000 y 2.000 metros.



"A la llegada de este viento hay que sumarle otro más superficial de levante, procedente del Mediterráneo, que es limpio, lleva mucha agua y genera brumas, por lo que tenemos un estrato de aire con dos capas, una intermedia muy seca y otra superficial muy húmeda, lo que provoca una acumulación de partículas en la atmósfera con valores muy por encima de lo normal", ha detallado Bañón.



En este sentido, ha informado de que las concentraciones de partículas PM10 (nombre que reciben las partículas de polvo) en algunas zonas de la comunidad como la ciudad de Murcia han superado los 500 microgramos por metro cúbico (µg/m3), cuando a partir de 50 µg/m3 ya se considera perjudicial para la salud.



En cuanto a la evolución de la calima en los próximos días, Bañón ha apuntado que disminuirá a partir de este jueves, "aunque la atmósfera no va a quedar totalmente limpia, puesto que aun va a haber cierta presencia de polvo, pero en concentraciones mucho más bajas, de entre 10 y 30 µg/m3", ha concluido.



Por su parte, Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en la comunidad murciana, ha explicado a EFE que la calima no sólo tiene consecuencias en el aparato respiratorio, sino también en el circulatorio, y ha añadido que sus efectos pueden ser de mayor o menor gravedad en función de la concentración y el tamaño de las partículas.



Aunque se trata de un fenómeno natural no controlable, Luengo ha insistido en la necesidad de implementar medidas preventivas como la reducción de la contaminación que se genera, lo que evitaría un incremento de los niveles de partículas en suspensión.



Entre las recomendaciones que propone el portavoz de los Ecologistas se encuentran evitar obras o actividades agrícolas que levanten polvo como la labranza, la rotura o la quema, y reducir todo lo posible el tráfico de vehículos, una de las mayores fuentes de partículas en suspensión, mediante el fomento del transporte público, con su gratuidad en las situaciones más extremas.



Asimismo, Luengo ha ratificado los consejos de la consejería de Salud de no realizar actividades en el exterior para no exponerse a la contaminación, sobre todo por parte de las personas más vulnerables, como aquellas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños, personas mayores y mujeres embarazadas.



El portavoz de Ecologistas en Acción también ha vinculado la recurrencia de estos episodios al cambio climático que "influye al tener movimientos de atmósfera más extremos, ya que el calentamiento del agua del mar y del aire de la atmósfera genera más energía y estos movimientos de aire que se producen hace que sean más frecuentes fenómenos como la calima".



"A la hora de estimar la contaminación que generamos en el territorio, hay una compensación de los valores que realmente tenemos, ya que al vivir episodios como la calima se hacen unas correcciones para rebajar la cifra porque se entiende que es un fenómeno natural", ha detallado Luengo, quien ha recordado que la contaminación del aire en Murcia es crónica tal y como se desprendió en el informe de calidad del aire de 2022 presentado el pasado enero.



Por último, ha denunciado que los niveles "excesivamente permisivos" de contaminación establecidos en la legislación española, que han quedado obsoletos y no se ajustan a las recomendaciones de la OMS.



"Si miramos las cifras legales, los niveles son malos, pero admisibles, pero si nos fijamos en los que propone la OMS estamos en una situación peor. Tenemos miles de muertes prematuras en nuestro territorio vinculadas a esa exposición a la contaminación", ha asegurado el portavoz ecologista.