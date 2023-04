Cae en Murcia una inesperada tromba de agua que mitiga los efectos de la sequía, pero causa algunos destrozos

Con la preocupante situación respecto a la sequía que vivimos en nuestro país, el inesperado diluvio que ha llegado este sábado a la ciudad de Murcia ha caído como agua de mayo, nunca mejor dicho ahora que estamos casi a las puertas de ese mes.

Ya esta madrugada se podía ver cómo varios rayos iluminaban el cielo de la noche, con resquicios de tormentas. Sin embargo, la AEMET y algunos meteorólogos de la región indicaban que este sábado se viviría otro pico de calor, con máximas que podrían rondar los 40ºC en zonas como Murcia, Cieza o Archena, y que el domingo sería cuando llegaría el respiro a ese calor extremo.

Ninguna de estas previsiones contaba con que la lluvia se presentaría de repente sobre las siete de la tarde, justo el día que arranca el Warm Up. La tormenta ha obligado a desalojar este sábado sobre las 19.30 horas a 18.000 asistentes del festival Warm Up con la cancelación de todos los conciertos previstos para esta jornada, según han informado los organizadores en un comunicado.



El público, que se encontraba disfrutando del concierto de la banda de rock británica Temples cuando ha comenzado a diluviar, ha sido evacuado en media hora del recinto de La Fica, donde se celebra el festival, por 70 vigilantes y 170 auxiliares de seguridad.



En el comunicado, los organizadores señalan que “tras una reunión con los responsables de Protección Civil, Policía Local y la Concejalía de Seguridad Ciudadana se ha tomado la decisión, al no poder garantizar las condiciones de seguridad tanto para los asistentes como para los trabajadores, de cancelar la jornada de este sábado”.



Igualmente, explican que “la magnitud de la tormenta y la intensa lluvia, no prevista, ha pillado a todos por sorpresa y ha obligado a parar el festival por la seguridad del público los trabajadores y los artistas.”



Así, se han cancelado las actuaciones del grupo escocés Franz Ferdinand, de los berlineses Moderat, de los murcianos Viva Suecia y Second, de la guipuzcoana Amaia, del valenciano Álvaro Lafuente Calvo, conocido como Guitarricadelafuente, la banda de indie español León Benavente y la londinense Hopte Tala, entre otros.



Por otra parte, los organizadores no han comunicado nada sobre la jornada de este domingo, en la que se espera un cielo despejado y temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados en la capital murciana.



Para este día están previstos los conciertos de la banda británica de indie rock The Kooks, del grupo londinense de música electrónica Hot Chip, de las bandas madrileñas Vetusta Morla y Carolina Durante, de los estadounidenses Yo La Tengo, de los catalanes Dorian, del cantautor vigués Iván Ferreiro, de los oriholanos Varry Brava o del cantante barcelonés Carlos Sadness, entre otros

Según los registros, ha llovido más este sábado por la tarde en Murcia que en toda la región en lo que llevamos de año.

Además de su obvio beneficio para la sequía, la lluvia ha ayudado también a la labor de los bomberos que trabajan en diferentes puntos de la Región de Murcia, en los que se han declarado varios incendios forestales. En menos de 24 horas se han registrado una decena, algunos relacionados con tormenta seca y otros, presuntamente, provocados.

Algunas infraestructuras también han sufrido desperfectos: varios semáforos han sufrido daños y algunos árboles se han venido abajo.